彭博：蘋果正嘗試iPhone新行銷策略 以刺激銷量

《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 正嘗試採用過去以往非常罕見的 iPhone 行銷策略，如打折促銷等，以刺激旗下的 iPhone 手機銷售量增長。

據知情人士向《彭博社》透露，蘋果公司上月已從其他行銷計劃調派行銷人員，希望能幫助提高刺激最新的 iPhone 手機銷量，當時 iPhone XS 系統手機剛上市一個月，而 iPhone XR 才剛開賣數日。

此後，蘋果公司更是推出一連串「舊機換新機」活動，甚至市場盛傳，蘋果由於 iPhone XR 銷售不如預期，蘋果已在日本補貼日本電信商，希望透過降價來刺激買氣，而這對近年來不斷調高產品價格，以提高營收與獲利的蘋果而言，確是十分罕見，蘋果發言人穆勒 (Trudy Muller) 對此表示不予置評。

週日 (2 日) 晚間，蘋果銷售策略再起，蘋果在官網打出廣告，推出 iPhone 7 Plus 換購 iPhone XR，每支只需 449 美元，比定價更便宜 300 美元。知情人士表示，蘋果此舉期時有如一場「防災演習」，這顯示了蘋果或許已默認新手機銷售前景，可能將低於一些華爾街分析師的預期。

近期由於 iPhone 出現需求減緩之現象，已導致蘋果市值自 10 月初以來蒸發約 20%。

iPhone 音頻晶片供應商 Cirrus Logic 週一 (3 日) 亦以「近期智慧手機市場表現疲軟」為由，宣布調降年底消費旺季的營收財測 16%；而蘋果此前也已表示，該公司將不再公布 iPhone 銷量數據，市場分析師亦預測，蘋果 iPhone 可能正面臨嚴重的銷售成長停滯。

蘋果的新行銷策略，或許有助於拉高年底消費旺季的銷量表現，但蘋果「降價」的行銷手法正在削減華爾街看多蘋果的觀點，因為此前華爾街預期，即使 iPhone 銷量表現不彰，蘋果亦可透過拉高 iPhone 平均銷售單價 (ASP) 之作法，彌補蘋果的獲利。