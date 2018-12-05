紐約Fed總裁Williams：明年前景強勁 應仍會逐步升息

紐約 Fed 總裁 John Williams 週二表示，2019 年美國經濟仍然強勁，且通膨也會上升至 2% 以上，所以 Fed 應該會持續逐步升息。

「成長強勁、勞動市場強勁和通膨接近目標，有鑑於這樣的前景，加上考量前景的各種不同風險，我預期利率會進一步逐漸提升，這最有利經濟持續擴張。」

他指出，Fed 上一回政策聲明中，在描述美國經濟時，就使用了「強勁」這措辭 5 次。「這準確地表達出我們的處境。」

他認為明年經濟成長雖然會下降，但只會自今年年率接近 3% 水準略微下降至 2.5%，因為川普的稅改措施仍會持續提供經濟活動「順風」。

Williams 預期明年一年失業率略低於 3.5%，上一回失業率低於 3.5% 是 1969 年 7 月的事。

他說，通膨則邁向略高於 Fed 的 2% 目標。「重要的是，我不認為接下來通膨出現更大壓力的跡象。」

Williams 是 Fed 主席鮑爾的核心顧問成員之一，也是每回利率表決的成員。他也與鮑爾口徑一致的說，Fed 將評估未來經濟數據，來衡量政策的確切立場。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，投資者認為 12 月 Fed 升息一碼的可能性達 85%。

但隨著經濟健康狀況越來越令人擔心，市場預期明年 Fed 只會升息 1 次，遠低於 Fed9 月時估計明年升息 3 次的水準。

這樣的擔心在週二更加明顯，10 年期公債殖利率本週跌破 3%，為 9 月初以降最低點。另外殖利率曲線扁平化也令投資者憂心忡忡，且 3 年期和 5 年期公債殖利率曲線反轉。

Williams 稱他對經濟恐加速放緩的跡象保持警惕，但他基本的預期「仍舊非常正面。」

「未來是有風險存在，但不是所有都是下行風險。」他指出，通膨較預期加速的可能性就有 50%。

Williams 稱他的評論與鮑爾近期說法一樣，亦即 Fed 政策利率「僅略低」中性水準。

雖然週二大跌，但道指還是比鮑爾演說前的水準上升約 4%。