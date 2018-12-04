【華冠投顧】3008大立光，鎖定下方3476-3270之區間，後市將續彈升。

中、美元首會晤之後，導向良性發展，有效的防止貿易摩擦續擴大，也為雙方後續的磋商，開闢一條新的道路。

事實上，貿易保護主義，近期多少也對美國經濟造成了衝擊，這現象川普本身也不是不知道，這是出手之後的反作用力。而後續的發展，預期，應會往中間路線靠攏，就是在雙方各退一步的情況之下，結束這近一年時間的貿易戰；以上是我的看法。

台股，今日出現激情過後的回檔，依據型態觀之，後續仍有再度上攻之機。每年到年底，有國內法人年底作帳之期待，因而後續仍具再度上揚之機。

本周五重頭戲，美國就業數據公佈，美國 11 月季調後非農就業人口變動，前值 25.0 萬人，預期值為 20.5，續關注。

12 道瓊，短期回檔，目前來到 25667；續關注下方 25420-25077 支撐區間力道如何？

12 加權，目前已翻為多方主控局面，後市持續上噴機率高，在 9998-9792 之區間，是您可以發揮之區間，屆時，台股又將再度出現一波上攻。

近期熱門股與值得關注之個股，詳見下述。

2330 台積電：看多！今日持續維持在高位區，上方 236.5-240.0 之反壓區，若被站上，則翻為長多局面！

3008 大立光：看多！今日回檔，屬常態。續鎖定下方 3476-3270 之區間，進入之後，仍有彈升之機；該檔上方空間仍寬廣。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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