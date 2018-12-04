【華冠投顧】台股拉回整理!矽晶圓，被動元件漲多回檔!

台股昨日大漲噴出，今日開低震盪，漲多拉回，指數下跌 54 點，以 10083 點作收，成交量 1437 億元，價跌量縮。

大盤昨日大漲 249 點，站上萬點，今日漲多拉回整理，電子股跌 0.55%，金融股跌 0.14%，傳產股跌 0.67%，OTC 跌 0.48%。盤面強勢族群輪動，網通類股為今日強勢族群，兆赫 (2485)，光環(3234)，建漢(3062) 等亮燈漲停板! 而昨日提醒矽晶圓震盪走低要注意，淪為今日弱勢族群，中美晶 (5483)，環球晶(6488)，台勝科(3532)，合晶(6182) 等股價下跌 2~3%。今日被動元件走矽晶圓昨日模式，包括信昌電 (6173)，國巨(2327)，禾伸堂(3026) 等股價衝高後震盪走低甚至翻黑作收，明日多注意!

台股昨日大漲，短線過熱乖離過大，拉回整理，外資現貨賣超 37.2 億元，期貨調節 4342 口多單，因此，大盤需時間整理，整理後量能不退，仍有機會挑站季線 10183 位置，而盤面族群輪動，切勿大漲追，鎖定整理後量縮轉強個股操作。

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