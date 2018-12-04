【華冠投顧】經過台股昨日激情大漲過後...今日下跌-54點!萬點守的住嗎?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2368 金像電、3324 雙鴻、3491 昇達科、2492 華新科、2327 國巨。

台股盤勢分析:

重返季線

昨日大漲的『激情過後』，台北股市早盤小跌 - 17 點開出，短沖獲利賣壓殺出下，指數一度下跌 - 76 點；短沖賣壓結束後，指數陷入狹幅震盪，終場下跌 - 54 點作收，收在 10083 點，成交量 1437 億。

經過昨天的狂漲 + 249 點後，今天小幅拉回 - 54 點；對於今天指數修正，只是短線漲多休息。基本上，目前台股整體盤勢結構已經沒有太多分析空間；『內資大戶』和『外資』回流，已經是目前盤面結構。唯獨『散戶大軍』依舊保守觀望，從昨天『信用交易』情況來看，『融資』短線觀望，『融券』快速回補。顯示目前處於一個『軋空』、『軋空手』型態。展望下半周，可望在昨天五日均線跟上後，指數下個目標『重返季線』!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2383 台光電、2485 兆赫、2201 裕隆、6127 九豪、3114 好德、2456 奇力新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1526 日馳、4947 昂寶 ky、3406 玉晶光、2371 大同… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。