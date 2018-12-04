【永誠投顧】關鍵K團隊 (盤勢 心得分享)

美中貿易戰暫緩，美股今早收盤大漲，今天亞股普遍下跌，而台股開盤 10120 點，開低走低維持萬點，最高只有 10126 點，最低在 10061 點，收盤 10083 點，台股賣壓出籠下，整體反彈壓回量縮，成交量 1435 億元。

盤面 (類、個股) 架構:

電子股方面，今日 <蘋概三王> 大立光 (3008) 跌 5.53%、台積電 (2330) 小跌 0.43%、鴻海 (2317) 跌 0.81%。

5G 產業鏈蓄勢待發，<5G 概念股>兆赫 (2485)、光環(3234)、建漢(3062) 漲停，聯鈞 (3450)、IET-KY(4971) 漲幅都有 4% 以上，聯發科 (2454)、中磊(5388)、璟德(3152) 漲幅在 2% 以上。

<PCB 印刷電路板>統盟 (5480) 上漲 3.56%、南電 (8046)、金像電(2368)、新復興(4909) 漲幅在 2% 以上，而台表科 (6278)、楠梓電(2316) 漲 1% 以上。

<LED 類股>東貝 (2499) 漲 3.95%、光鋐 (4956)2.48%、晶電(2448)2.05%，光頡(3624)、華興(6164) 則是漲 1.5% 以上。

市場對明年全球半導體產業看保守，近日陸續傳出歐系外資及亞系外資在對半導體景氣有疑慮之下，今日 <矽晶圓類股> 只有漢磊 (3707) 漲幅 8.89% 及嘉晶 (3016) 小漲 0.71%，合晶 (6182)、台勝科(3532) 下跌 2.2% 左右，中美晶 (5483)、環球晶(6488) 下跌 3.6% 左右。

非電子股方面，<營建類>裕豐 (1438) 漲停、隆大 (5519) 漲將近 6%，皇翔 (2545)、寶徠(1805) 漲 2% 以上，中工 (2515) 漲 1.99%、愛山林 (2540) 漲 1.43%。

<汽車工業>方面，裕隆集團董座嚴凱泰昨日逝世，集團將交由遺孀嚴陳莉蓮帶領，市場看好裕隆前景，裕隆 (2201) 漲停、和泰車 (2207) 漲 2.92%，而宏旭 - KY(2243)、中華 (2204) 也有漲 1.2% 左右。

總結:

中美貿易戰不是結束，現在只是暫緩把戰線拉長，如果沒能在 90 天內完成貿易談判，到時中美兩國貿易戰將會進入更劇烈的階段。台股短期可以多注意中小型概念股，之後注意中美貿易的進展，以及外資買賣超動向。

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。