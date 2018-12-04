【日盛投顧】指數漲多拉回整理

◆盤勢分析

1. 中美貿易戰事暫時緩解，美股四大指數收高，但亞股提前反應利多，周二普遍呈現漲多後拉回。晨間台股小幅低開後，隨即在 10,100 點附近盤整。終場加權指數下跌 54.33 點，跌幅 0.54%，收在 10,083.54 點。

2.OTC 指數開低走高，盤中一度翻紅，但因櫃買市場的權值股轉弱，指數不跌賣壓再度跌幅擴大，收盤下跌 0.49%，收在 129.99 點，失守 130 點大關，結束六連紅的走勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小黑 K 線，呈現急漲後拉回整理。

(2) 量能：成交量縮至 1,437.64 億元，後續慎防價量背離。

(3) 技術指標：日 KD 指標黃金交叉向上、MACD 柱狀體上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 38.58 億元；外資 - 37.29 億元、投信 + 7.48 億元、自營 - 8.77 億元。

個股輪漲輪跌 網通、PCB 接棒

1. 電子類股

(1) 被動元件：類股早上維持強勢，但午盤之後震盪加劇，收盤僅有 6127 九豪、2456 奇力新、2472 立隆、2492 華新科維持紅盤。

(2) 網通、PCB：5G 有望在 2019 年進入商轉，相關題材持續發酵，5388 中磊股價再創波段新高；2485 兆赫營運落底回升，周二股價急奔漲停；3062 建漢挾鴻海集團奧援股價爆量上揚；PCB 上游相關公司 6213 聯茂、2383 台光電股價表現強勢。

(3) 記憶體：NAND flash 近兩周價格急漲 15%~20%，模組廠 3260 威剛早盤股價量出跳空上漲。

(4)LED：法人看好晶電明年 Mini LED 產品與半導體代工業務並進，有機會重回成長軌道，三大法人聯手買超 15000 張，周二股價跳空站上季線；3450 聯鈞配合光通題材，股價再創波段新高。

2. 非電子類股

周日俄沙同意延長原油減產，國際油價反彈近 1%，1310 台苯挾董監改選題材股價上漲超過 4%；PE、PP 的 1304 台聚、1308 亞聚股價持續轉強。