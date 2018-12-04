營養地雷別踩！ 不同年齡必知的養生飲食

【採訪整理／葉語容、張郁梵】

很多人把身體機能衰退的原因歸咎於「老化」，其實隨著年紀增長，營養素不足也可能加速身體機能衰退。別以為粗茶淡飯就是養生，保健食品也不一定能保證健康；只有看懂營養地雷，別再誤入陷阱，讓營養素拼圖力求完整，才能讓人生下半場也活力滿滿！

一份 2016 年中央研究院的調查顯示，高齡者平均每日攝取的熱量、各類營養素均低於理想值，僅有「全榖根莖類」高於理想值（依據最新版每日飲食指南，已將全榖根莖類改為「全榖雜糧類」）。也就是說，高齡者習慣「吃太多澱粉類」食物，其他營養素都不夠。倘若長期營養不良，就像房子的地基不穩，退化與疾病就容易擊潰生活品質。接下來就讓我們來看看各年齡易誤觸的營養地雷，並請專家建議該怎麼改善。

50～60 歲

易缺乏纖維質和鈣質

增加大腸癌和骨質疏鬆

這個年齡層的人上有高堂、下有子女要照顧，就像「夾心餅乾」，生活壓力不小；而過去較不重視健康的人，可能身體會開始顯現疾病或不適症狀。然而，多數人都還在職場上工作，外食比例仍高，所以想大幅改善健康恐怕得多下工夫。

50～60 歲的營養地雷

1. 外食比例高，纖維質普遍缺乏，增加「大腸癌」發生機率。

2. 女性進入更年期，鈣質流失量增加，容易骨質疏鬆。

補對營養這樣做

1. 吃進足量纖維質

新光醫院營養師夏子雯強調，大腸癌發生率逐年增高，建議每天攝取至少 3 份蔬菜（生鮮狀態約重 300 公克），2 個女性拳頭大的水果（高纖為佳），並將常食用的白飯更改為全榖雜糧類，更能提高膳食纖維質的攝取量，降低大腸癌發生的機率。

來源：《大家健康》 2018 年 12 月

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