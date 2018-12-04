做志工找回生活重心 趕走退休症候群

【採訪整理／林潔如】

離開職場後，退不而休，成為志工回饋社會，是不少人的夢想，但退休時已是中高階主管的樂齡族，面對退休後「沒有頭銜」的狀況，又該如何調整心態，踏出舒適圈，順利地找到能發揮的舞台？不妨看看過來人的經驗，或許能幫你更快找到平衡退休生活的方法。

每週三下午董國震都會準時出現在董氏基金會辦公室，充滿活力的協助各項庶務，就算是幫忙寄送讀者購書等小事，他也樂意至極，無驕矜之氣。很難想像幾年前他還是上市公司的高階主管，2015 年退休後，不僅開啟了樂齡志工之路，從前長年外派在國外與大陸地區的他，也花更多時間陪伴妻子，更笑稱自己像是劉福助歌曲〈安童哥買菜〉中的「安童哥」，三不五時就騎著腳踏車到傳統市場買菜……

50 歲開始計算資產

為退休生活做好準備

儘管已退休，目前董國震仍協助某公司進行品質精進管理，每週進公司一次，以日薪計，在業界的豐富經歷，讓他在職場上還很有競爭力。問他為何提早退休？董國震直言「因為家人。」

多年前董國震從任職了 26 年的公司退休後，又轉任其他公司擔任副總及特助，後來 2015 年在廈門工作時，妻子因膽結石住院十餘日，他便開始思考，是不是該真正退休，放下工作，回到臺灣好好陪伴妻子。

董國震從 50 歲開始認真計算資產，利用 excel 盤點資產及規劃退休後的生活花費，原本有兩間房子的他，也運用前公司的退休金再購置一屋，開始有了租金的被動收入。同時，也廣泛收集退休規劃等相關資訊，積極參加講座、閱讀書籍。正因為先前準備充足，讓他萌生退休念頭時，能瀟灑轉身。

從網路尋找招募資訊

靠做志工維持社交習慣

退休後，某次騎單車到植物園賞蓮，恰好看到臺北當代工藝設計分館徵募志工的訊息，開啟了董國震的志工之路。以前他還在職時，曾在公司創立志工社，號召同事一起投身公益，因此，看到徵求志工的公告，馬上就報名了。之後又藉由「臺北 E 大」得知訊息，陸續擔任臺北市戶政事務所及社會局的志工；而後在網路上看到董氏基金會招募志工，也來報名。

現在每週一上午，董國震會到臺北市大同戶政事務所擔任志工，協助民眾辦理業務。同一地點，下午又接著擔任臺北市社會局「起步家庭專案」的專案志工，向民眾講解專案內容。週二上午則化身為諮詢顧問，傳承他的經驗協助公司營運。到了週三，就出現在董氏基金會的辦公室擔任志工。隔週的星期天，又成為臺北當代工藝設計分館的志工組長，負責導覽及志工排班管理等事務。

洋洋灑灑的行程列下來，志工工作已成為董國震的生活重心，其他時間，或許出遊、運動，或和朋友一起上課學習，閒適自在。他開心的說，三年內累積 300 小時的服務時數，可以獲得衛福部的榮譽志工證，他雖然還沒滿三年，但已累積了 600 多小時的服務時數，今年 10 月底他服務的臺北當代工藝設計分館志工隊獲得全國文化志工的團隊獎，而另一個服務的大同戶政志工隊，11 月還獲得臺北市志工「金鑽獎」，擔任志工不僅幫助他維持安排行程、社交的習慣，被肯定、被需要的感覺更讓他的生活充滿動力。

來源：《大家健康》 2018 年 12 月

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