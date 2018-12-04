孩子生日，該送全班同學什麼禮？

【採訪整理／張郁梵】

以往生日時，收到同學送的小禮物是再正常不過的事，但這幾年風氣轉變，孩子過生日，要給全班同學送禮物的案例愈來愈多，甚至已成為不少幼兒園的普遍現象。不少家長暗中較勁，深怕送的禮物太廉價，會讓孩子成為同儕間的笑柄，也意外讓「孩子生日，該送同學什麼禮物？」成了各大親子論壇常見的熱門話題……

「女兒生日快到了，老公問我要送女兒全班同學什麼禮物，雖然我不知為何要這麼做，但老公卻叫我不要管意義，還說：『大家都這麼做，你就照做就好了！』我不懂為什麼孩子開心的生日，卻變成家長的壓力……」這是一位幼兒園媽媽的貼文，原本只是想在社群上分享無奈心情，沒想到卻引起廣大迴響，許多家長紛紛留言表示贊同，甚至還有媽媽擔心，深怕孩子會產生比較心態，究竟孩子生日該不該送全班同學禮物、或是帶小點心請全班吃呢？

鼓勵孩子說出情緒感受

從「生日送禮」教孩子學會感恩

雖然俗話說「禮輕情意重」，送禮最重要的就是心意，但還是有許多人把價值跟禮物上的價錢畫上等號。在少子化的趨勢下，每個孩子都被父母當成寶貝般呵護，但很多家長都忘了，孩子過生日，應該是要「投其所好」才對，而不是一味跟風盲從。

長期專攻兒童和青少年領域的臨床心理師王意中認為，如果「生日送同學禮物」這件事情是家長主動提的，那家長應該要先思考自己做這個決定時的出發點，是單純分享喜悅？想給孩子一個難忘又特別的生日？還是因為大家都送，所以不送好像很奇怪？其實，一樣米養百樣人，每個孩子的個性都不太一樣，有的小孩天生喜歡熱鬧、被關注，生日快到了還會主動跟同學說自己什麼時候生日，享受分享的喜悅；但也有些孩子生性比較害羞，喜歡低調，不希望大家知道他的生日，如果大家圍著他唱生日快樂歌，反而會令他覺得很尷尬、不自在，家長不妨先找機會試探看看孩子的意願。

來源：《大家健康》 2018 年 12 月

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