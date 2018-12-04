〈綠能躉購費率大降〉五大離岸風電外商疾呼政府審慎評估 不排除撤資

經濟部日前預告明年度離岸風電躉購費率，降幅高達 12.71%。對此，五大離岸風電開發外商今 (4) 日同聲疾呼政府審慎評估，沃旭直言，若今年無法簽訂購售電合約，明年恐難做出最終投資決定，與本地供應商的合約也會再被拿出來談判。CIP 也直言，先前與世紀鋼簽署的 165 億元本土合約，「希望不會成為我們在台第一張、卻也是最後一張大型本土採購合約」。

對此，所有取得風場開發資格的離岸風電開發外商，包括丹麥商沃旭能源與 CIP、德商達德能源、加拿大商北陸電力、新加坡玉山能源，在躉購費率公告草案出爐後，聯合聲明表示「無法接受」，將被迫重新評估產業在地化計畫及影響風場建造時程，且認為相關政策規定急轉彎，將嚴重影響台灣在國際市場的信譽，打擊外國及本土投資者的信心。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文 (Matthias Bausenwein) 今日表示，當離岸風電達到一定經濟規模時，產業才能起飛，穩定的法令架構至關重要，投資環境的重大改變，除傷害投資環境外，也傷害彼此間的信任，且大型建設好比公共工程需要長期穩定性，若長期的投資發展無法獨立於政治議題之外，很難真正完成。

柏森文強調，躉購費率是台電的購電成本，與民眾支付的電價是兩回事，維持躉購費率是要支持產業發展，沃旭競標階段提供的 2025 年競標價格每度電 2.548 元是可行的，較今年的躉購費率 5.8498 元降幅達 6 成，此降幅是可預見的情形，不過若政府導引產業發展時，沒有前期費率讓產業落實，之後若要推動價格下降，恐會面臨很大的困難，且離岸風電在國內整體能源配置比例相當小，對民眾電費支付不會有太大影響。

柏森文也說，經濟部公布的費率計算公式中，並未加入風險承擔考量，廠商早期開發風場時，在財務與技術上均面臨相當大的挑戰，扮演產業先驅者角色，應被視為實驗性風場。且若今年無法簽訂購售電合約，明年恐難做出最終投資決定，與本地供應商簽訂好的合約，也得再拿出來談判，造成後續許多困難。

CIP 台灣區計畫總監許乃文表示，此次離岸風電的前高後低費率已被取消，產生結構性改變，台灣過往沒有大型離岸風電專案融資經驗，產業引頸期盼，盼能從前面幾個優良開發商的案例中，學習專案融資經驗，以進一步跨入國際市場，費率大降，對綠色金融是很大的傷害。

許乃文強調，CIP 為肩負本土化責任最重的開發商，至今已簽署 60 張本土合約，合約總金額近新台幣 200 億元，躉購費率大降等同懲罰本土化最重的廠商，10 月時也與世紀鋼簽署台灣離岸風電史上金額最龐大的本土合約，總金額超過 165 億元，「希望不會成為我們在台灣第一張、也是最後一張大型本土採購合約」是。

台灣北陸能源總經理馬聖安直言，此次躉購費率大降，讓業者對能否投資台灣產生質疑，如離岸風電產業已挹注大量資金與人力時，政策突然轉彎或改變，也帶來台灣投資環境穩定性是否足夠的疑慮，影響業者投資台灣的信心。