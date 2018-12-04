復盛應用上市承銷價訂120元 擬12/18掛牌

復盛應用 (6670-TW) 即將掛牌上市，上市前競價拍賣作業今 (4) 日完成開標，最低得標價格每股 131 元，最高每股 150 元，得標加權平均價格為每股 135.14 元，上市承銷價訂 120 元。

主辦券商富邦證券指出，復盛應用將於 12 月 6 日至 10 日公開申購，12 月 12 日公開抽籤日，12 月 18 日上市掛牌交易。復盛應用為為台股首家上市掛牌交易的高爾夫球桿頭鑄造廠。

復盛應用專攻高爾夫球桿頭及汽車、航零組件精密鑄造廠，前 3 季稅後純益達 14.97 億元，已超越去年全年獲利 13.84 億元，每股純益為 12.13 元，確定今年為連續 4 年賺回一個股本。

復盛應用董事長李亮箴表示，高爾夫球桿頭的製造需經過上百道工序，隨著高爾夫球桿頭精品化，製造高爾夫球桿頭儼然是一項藝術工藝，管理及控制工序之間的銜接更是一門學問，由於復盛應用公司具備精密鑄造豐富經驗及紮實的鍛造技術，因此廣受國際高爾夫球具品牌商青睞。

高爾夫球頭產業第 4 季進入市場需求旺季，復盛應用 10 月營收 12.88 億元，月增 1.3%，年增 0.83%，累計 1-10 月營收為 126.07 億元，年增 15.83%。