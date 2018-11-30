〈綠能躉購費率大降〉外商聯合聲明「無法接受」將重創台灣在國際市場信譽

經濟部昨 (29) 日預告明年度離岸風電躉購費率，降幅高達 12.71%。對此，所有參與遴選與競價階段，取得風場開發資格的外商，今 (30) 日聯合聲明表示「無法接受」，並將被迫重新評估產業在地化計畫及影響風場建造時程，且認為相關政策規定急轉彎，將嚴重影響台灣在國際市場的信譽，打擊外國及本土投資者的信心。

在昨日經濟部預告明年度離岸風電躉購費率後，取得風場開發資格的所有國外開發商，包括：丹麥商沃旭能源與 CIP、德商達德能源、加拿大商北陸電力、新加坡玉山能源，聯合發表聲明表示「無法接受」，明年度離岸風電躉購費率由每度 5.8498 元降至 5.1060 元，降幅高達 12.71%，將被迫重新評估產業在地化計畫及影響風場建造時程。

另一方面，經濟部也宣布設定躉購費率每年 3600 小時售電量上限，另取消階梯式費率機制。對此，開發商表示，此舉形同片面改變鼓勵投資的機制架構、推翻開發商當初選擇進入台灣市場的基礎，無法理解此項決策背後的邏輯，並認為此舉將嚴重傷害台灣離岸風電專案的可投資性。

開發商指出，經濟部當初打著離岸風電躉購費率一度電 6 元的大旗，號召全世界開發商進入台灣市場，基於當時條件，開發商投入大量資金與人力，開發離岸風場與作出本土化承諾，並全力協助打造在地產業供應鏈，然而，相關政策規定突然急轉彎，此種作法將嚴重影響台灣在國際市場的信譽，打擊外國及本土投資者的信心。

離岸風電為台灣近幾十年來最大投資機會，也是全球離岸風電界的焦點。外商指出，離岸風電在台可望建立全新產業、創造大量工作機會與無數商機，前期 3.5GW(十億瓦) 開發案的穩定躉購費率，是台灣領先亞洲、作為發展離岸風電產業領頭羊的基石，一旦此項基礎動搖，恐影響本地供應鏈建立，並進一步削弱台灣經濟發展動能。

全體開發商呼籲，經濟部應審慎評估躉購費率及政策架構變動帶來的負面影響，要求進一步溝通對話，希望提供既有離岸風場開發經驗作為決策參考，共同實現離岸風電在台灣的成功發展。