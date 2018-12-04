〈綠能躉購費率大降〉太陽能業者齊呼「無法接受」 批費率不接地氣、對產業揠苗助長

經濟部公布的明年度再生能源電能躉購費率公告草案，針對太陽能降幅逾 1 成，國內太陽光電產業代表，同聲表示「無法理解與接受」，指出躉購費率降幅不應超過國際平均的 4.25%，且自建升壓站的補助應增加 6%，大老們也批評，躉購費率不接地氣，且大降恐對產業揠苗助長，台灣光電也恐被無情摧殘。

聯合再生 (3576-TW) 能源董事長洪傳獻便直言，躉購費率「不接地氣」，元晶 (6443-TW) 太陽能董座廖國榮也呼應，大降無疑是對產業揠苗助長，「台灣光電產業一定會被無情摧殘掉」。

經濟部日前公布明年度太陽能躉購費率，其中，地面型太陽能降至每度電 3.7728 元，降幅達 12.15%；水面型太陽光電為每度電 4.1665 元，降幅為 11.16%。對此，太陽能光電發電系統商業同業公會、SEMI 太陽光電委員會、太陽光電產業協會等國內三大太陽光電公協會產業代表，均表示「無法理解與接受」。

針對此次躉購費率調整，太陽光電產業代表發表聯合聲明表示，第一，根據能源局委託台灣經濟研究院的研究報告指出，明年度國際平均降幅為 4.25%，在考慮鹽害、颱風等特殊環境因素後，國內太陽光電包括土地租金、地主與地方政府回饋金、環境保護等外部建置成本為全球之最，約占電費收入 3 成以上，因此太陽光電躉購費率降幅，不應超過國際平均的 4.25% 降幅。

第二，為鼓勵業者自行建置升壓站，自建者躉購費率可調升至每度電 3.9686 元，等同增加約不到 6% 的補助。對此，業者則認為，併接超高壓大型地面電站需考量自建升壓站的成本支出，因此政府增加補助的躉購費率應增加 6%，才能引導產業願意投資大型地面電站。

聯合再生 (3576-TW) 能源董事長洪傳獻指出，政府計算躉購費率的公式中，所考慮的因素與參數不是很接地氣，在太陽能裝置組件中，只有模組成本會下降，而模組成本每年降幅約 1 成，模組又占太陽能系統中的 25%，實際反應成本的降幅應該是 2.5%，在考量台灣特殊環境因素後，盼政府的躉購費率降幅能低於世界平均降幅 4.25%，也希望針對自建升壓站的補助能達 6% 至 9%。

洪傳獻強調，要產業願意在台灣這塊土地投資綠能，台灣綠能政策才能成功，產業才能蓬勃發展，此次業者是從此角度來發表聲明，而不是從圖利產業的角度來看，且國內每家太陽能廠幾乎都處於虧損狀態，正努力力爭上游。

元晶太陽能董事長暨 SEMI 太陽光電委員會主席廖國榮表示，降幅超過 1 成的躉購費率，無疑是對產業揠苗助長，「台灣光電產業一定會被無情摧殘掉」，他強調，台灣是全世界太陽光電建置外部成本最高的地區，政府計算公式未將外部成本囊括在內，若費率超過 1 成，將使許多系統業者打退堂鼓。

廖國榮認為，政府不該在將綠能產業列為五加二重點產業後，一方面鼓勵綠能發展，一方面又用很低的躉購費率打壓，真的「無法理解也無法接受」。