民進黨的「雙語國家」迷思

【文 / 郭雪筠】

日前行政院長賴清德宣佈了一個政策：為強化台灣的國際競爭力，應師法新加坡的英語教育模式，力拚 2030 年成為中、英文並行的「雙語國家」。負責統籌「雙語國家」政策的國發會主委陳美伶 11 月初與媒體茶敘時表示，此舉旨在強化台灣整體的英語能力，提升民眾的國際競爭力；賴清德更以自己執政時期的「台南經驗」為例，擬於 12 月親自宣佈「2030 雙語國家發展藍圖」計劃，要讓台灣進一步成為雙語國家。

什麼才是國際化

今年有選舉，各方如無頭蒼蠅一般拚業績的時刻也到了。看到這現象不免讓人感慨，一則台灣官員沒有真正意識到什麼是「國際化」，看到新加坡如何、香港又如何，便盲目效仿（或是只為拚業績），忽視了台灣歷史發展與這兩者並無共同點。二則這顯現出一種文化不自信，好像「陳先生」不是「國際化」，「Tony Chen」才是。

首先必須承認，不論在大陸還是台灣、或是整個亞洲社會，加強英語能力從政府到民間已推行已久，「別讓孩子輸在起跑點上」的觀念，讓許多孩子自小就接受雙語教學；升學之後，「英語課」不只出現在學校課程，還延續到課後的補習班，甚至進入職場也擺脫不了。「英語能力強等於競爭力強」，一直是華人父母的普遍迷思，然而，「多掌握一門語言」的說法與「雙語國家」其實是兩種概念。

賴清德可以說，為讓外國觀光客到台南賓至如歸，台南市府願意補助台南的觀光業、讓觀光從業人員去上課，使台南人英語基礎大幅上升，這無庸置疑，是一項德政。多掌握一門語言技巧是能提升競爭力的，也有利於城市發展經濟，這不僅限英語，日語也是同理。但是，這不代表「英語」（或日語）就是「台南第二官方語言」。

新加坡與香港為何能夠以英語為第二官方語言，最重要的是歷史背景，而非「提升國際競爭力」。新加坡在英國殖民時期英語是官方語言，公民自然而然學習英語，獨立後菁英階層依然以英語作為傳遞政令的官方語言，新加坡公民日常雖用馬來語或華語等，但這些語言也融入新加坡環境，有名的「新式英語」就由此誕生。一個國家的「官方語言」，是歷史融入這個國家自然形成的，是這片土地人民的天然血液。

而賴清德引以為豪的台南市「雙語經驗」推行至今成效如何，去過當地的人自然清楚。將「雙語國家」與「多學一門語言」混淆，甚至用「加強競爭力」的說辭來包裝，只能說，民進黨誤會了「雙語國家」的意涵。

政府到底想做什麼?

再者，民進黨政府自上任後在文化上有諸多動作，可惜每動一次就造成社會輿論譁然。去中國化、故宮閉館爭議、雙語國家政策，這些都讓人民有「政府到底想做什麼」的警戒與困惑。直白地說，如此一再折騰，對台灣其實是種傷害，人民對民進黨的信任度也會不斷下滑。競爭力和英語能力不該混為一談，評估國家競爭力的指標，主要還是看它的人才培育、經濟環境、產業效率等方面，並不是「英語能力」。

還是那句老話：政府若要全心投入、加強台灣人民的外語競爭力，對台灣是大有裨益，不論是泰語、越南語、英語、日語，都可以讓學生選修，培養對外語的興趣。

但是，想要提升「國際競爭力」，就好好執政，為人民解決實際問題。官員應搞清楚台灣現有的優勢與未來發展方向，少一些口水戰和大話、虛話、空話。

來源：《多維 TW》月刊 037 期

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