貿易戰風暴下，只剩房市屹立不搖

【文 / 住展雜誌】

中、美貿易大戰打得火光四射，後遺症已逐漸浮現。隨著國際貨幣基金組織（IMF）調降全球與大型經濟體的經濟成長率，以及中、美近期公布的經濟數據不佳，全球股市一片哀嚎，股災來得又急又快。『血腥十月』，成為新的股災形容詞。

在中、美貿戰掀起的冰風暴襲捲之下，台灣股市、期貨、匯市出現『三殺』的局面；其中，台股大盤更如『飛瀑直下三千尺』，在短短一個月不到的時間，就從一萬一千點之巔往下摜殺，跌至約九千五百點。

相對於股、期、匯慘烈情況，台灣房市倒是無風無雨，一片風平浪靜。根據本刊最新統計，台北市今年第三季房價不僅沒跌，反而還微幅上揚。只能說，『買股票的搥心肝，買房子的在暗爽』。

當其他投資管道亂風陣陣，台灣房地產似乎成了資金安全避風港，價格依然相對穩定。即便如此，我們還是得提醒投資者，房市還是處在盤整修正的格局，現在買房或投資，還是要挑個好貨買，才能安心放過夜。

因此，在本期眾多精采的報導中，我們推薦「環狀線預約增值 5 金站」、「超值 2 線捷運交會點」，獨家分析保值性較高的捷運宅房市，讓您輕鬆沿著大台北捷運購屋；只要一本《住展》雜誌在手，掌握房市資訊就是如此簡單！

當然，買房子除了要重視未來性、增值性之外，挑品質、買好貨，更是不可或缺的選房要素。但若要挑一間好品質的房子，靠自己糊裡糊塗東撞西撞，那是交不了差的，還不如交給專家或專業機構來幫您一把。

而買好房的第一個要件，就是要具備正確觀念，我們推薦「買房子應具備的七大觀念」一文給首次購屋的民眾閱讀。

第二個要件，就是篩選出好品質的房子，而這個就應該看「第 26 屆中華建築 -- 金石獎」，該獎項是由大專院校的建築專家、教授擔任評審，評選出建築、規劃優異的新建案。想要買到好房子，您怎麼能夠錯過？祝您賞屋、買房愉快！

本文摘自 2018 年 11 月 5 日出刊之《住展雜誌》439 期編輯脈動單元，同期內容除本文外，並有「選後房市大激戰！」、「大型開發案 帶旺 5 區房市」、「買房子應具備的七大觀念」等，更多內容請參閱《住展雜誌》，並尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源：住展雜誌，更多資料請上住展房屋網 http://www.myhousing.com.tw 謝謝！

來源：《住展雜誌》 439 期

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