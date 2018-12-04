油價急升近4% 受貿易戰休戰和減產預期提振

路透紐約12月3日 - 油價周一跳漲近4%，此前美國和中國同意在一場貿易爭端中休戰90天，加拿大阿爾伯塔省下令減產，而石油輸出國組織(OPEC)看來將減少供應。

布蘭特原油升2.23美元，或3.75%，至每桶61.69美元；美國原油漲2.02美元，或3.97%，至每桶52.95美元。

稍早，兩大指標原油合約均急升逾5%。

中國和美國周末在阿根廷舉行的20國集團(G20)會議上同意，在舉行談判解決現有爭端期間，至少90天內不征收額外的貿易關稅。

世界兩大經濟體之間的貿易戰給全球貿易帶來了沈重壓力，並引發了人們對經濟放緩的擔憂。

原油未被列入被征收進口關稅的產品名單，但交易商表示，正面人氣仍支撐原油市場。

“美中貿易關系改善的初步跡象在今天的交易日中推動了油價的上漲。然而，這種勢頭能否持續取決於談判的具體成果，”Interfax Energy高級能源分析師Abhishek Kumar稱。

加拿大西部阿爾伯塔省宣布，將迫使石油生產商減產8.7%，即每日減產32.5萬桶，以應對導致原油囤積的管道瓶頸。

OPEC將於周四開會決定產量。預計OPEC和非OPEC成員國俄羅斯將宣布減產，以遏制原油供應過剩。自去年10月以來，原油供應過剩已導致原油價格下跌約三分之一。

俄羅斯能源部周日公布的數據顯示，俄羅斯11月石油日產量為1,137萬桶，低於10月觸及的前蘇聯解體後的紀錄1,141萬桶。