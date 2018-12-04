人民幣中間價飙升!大幅上調492點 中美貿易關係緩和立竿見影

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年12月4日人民幣兌美元中間價調升492個基點，報6.8939。中間價升值至2018年9月28日以來最高，升幅創2017年6月1日以來最大。上一交易日中間價6.9431。上一交易日官方收盤價6.8885，上日夜盤收報6.8855。

業内人士表示，隨著市場預期改善，包括人民幣在内的數個非美貨幣將迎來上漲。北京際泉熙投資管理有限公司CEO吳邈表示，從短線來看，人民幣目前仍有一定升值空間。“如果近期美國非農數據出台利空美指的話，那麽人民幣短線升值的可能性或進一步加大。”

此外，從短期走勢看，人民幣匯率的變動情況，與中美貿易關係高度相關。

12月的第一個交易日，受上週末中美兩國元首在阿根廷佈宜諾斯艾利斯會晤，雙方決定停止升級關稅等貿易限製措施的利好消息影響，12月3日國内股債匯市集體大漲。

截至16:30，在岸人民幣兌美元收盤報6.8885，較上一交易日日間收盤價漲551點，創9月28日以來新高。當天，離岸人民幣兌美元匯率更是一度收復6.87關口,上漲超700點。

值得註意的是，隨著中美貿易關係的緩和，有觀點認為人民幣匯率正積聚反彈力量。展望明年的匯率及跨境資本流動走勢，分析普遍認為，人民幣匯率和跨境資本流動有望保持總體穩定。