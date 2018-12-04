川習會後匯市豬羊變色？投行高喊美元將貶、澳幣短多

《彭博社》報導，由於美國總統川普和中國國家領導人習近平同意在明年 1 月 1 日起，暫停加徵新一輪關稅 90 天，風險資產有所上揚，並引發市場對全球經濟增長可能回升的樂觀情緒，美元可能面臨不利情況。



美中貿易戰將暫時停火的好消息，使美元在週一 (3 日) 幾乎兌所有的 G-10 國家貨幣皆下跌，原油價格與美股走升，與商品有關聯的貨幣獲得支撐。



投行杰富瑞集團 (Jefferies LLC) 指出，貿易環境的改善將推動全球經濟復甦，並重新對美元構成壓力，該行認為美元兌新興市場貨幣、歐元和日圓將走弱。



杰富瑞的外匯主管 Brad Bechtel 在報告中表示，在即將進入第 1 季之際，美中貿易戰停歇奠定了一個外匯操作基礎，即是買所有除了美元的貨幣。他寫道「隨著全球增長重新開始同步，貿易重回市場模式，我們可能會進入美元疲弱期」。

彭博美元指數下跌 0.3%，G-10 貨幣中，表現最好的貨幣之一為澳元，由於澳洲與大宗商品和中國貿易有密切聯繫。週二 (4 日) 上午 11 時許，澳幣兌美元攀升 0.1%，暫報 0.7359。

彭博美元現貨指數

然而，Bechtel 指出，儘管美元多頭可能會面臨一些痛苦，但 2019 年一些全球風險可能會終結美元的不利情況，歐洲有許多自身問題須面對，如英國脫歐與義大利預算爭議。



然而，美中貿易緊張局勢並未完全落幕，澳幣走勢被作為預估全球貿易前景信心指標之一，而法國農業信貸銀行 (Credit Agricole) 建議做空澳元，建議在澳幣兌美元跌至 0.70 時，賣出澳幣。

澳幣兌美元走勢

法國農業信貸銀行的策略師 David Forrester 指出，有兩大因素支撐著近期澳幣兌美元上揚的走勢，分別為聯準會 (Fed) 較為不強硬的發言，以及美中貿易緊張局勢緩和，但該行認為，這些因素對澳幣的支撐將不會持續太久。