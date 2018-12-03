〈每週CFTC報告〉美元指數淨多單微減 歐元空單接近歷史高點

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週五 (30 日) 公布交易者持倉報告，截至 11 月 27 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為下滑，此外，非商業性持倉持緒增加歐元的空頭部位，淨多單攀升。

美元指數

美元指數持倉量變化

包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，略為減少美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單減少 33 口至 39307 口，此為連續兩週美元指數淨多單呈現下滑情況。

川普與習近平於 12 月 1 日會面，美中雙方同意在 2019 年 1 月 1 日起，暫停加徵新一輪關稅 90 天，此舉使投資者開始轉向較具風險性貨幣，美元略為下滑。

主要貨幣持倉量一覽

歐元持續受到英國脫歐和義大利預算爭議影響，此外，歐洲央行總裁 Mario Draghi 上週表示，該地區的經濟增長可能減緩，歐元因此有所走低。數據截止的一週，歐元的非商業性持倉淨空單攀升 7842 口至 55071 口，目前淨空單規模為 2017 年 3 月 7 日以來最高水平，當時淨空單部位為 59501 口。

主要貨幣持倉量變化

英鎊和澳幣的淨空單有所下滑，日圓、瑞士法郎、加拿大幣和紐西蘭幣的淨空單規模則持續攀升。

美債

大型美債投機者與對沖基金持有的美債淨空單有所下滑，截至 11 月 27 日的一週，10 年期美債多單增加 83042 口，淨空單規模下滑至 284223 口，已比 9 月 25 日的淨空單高點 75 萬口以上水平大幅下降。

WTI 原油期貨

大型投機者與對沖基金減持 WTI 原油期貨淨多單，截至 11 月 27 日一週，WTI 原油期貨淨多單減少 19066 口，至 348121 口。