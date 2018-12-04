紐約匯市—中美貿易戰休兵 金融市場風險胃口開 美元走貶

週一 (3 日) 交易，中美貿易戰休兵，金融市場風險偏好上升，美元走貶。油價上漲也支撐商品貨幣上漲，使美元承壓。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 97.047。

G20 高峰會晚宴後，川普同意延後執行調高關稅的行動 3 個月，激勵風險貨幣上漲，但一如智慧財產權和強制技術移轉等關鍵問題尚未解決。

川普週一稍早在推特上表示，週六的會議非比尋常，「與中國的關係有了非常大的進展。」他進一步提到與中國領導人習近平有「非常強勁的私交」，且「針對北韓的解決方案對中國和全體來說都是很棒的事。」他稱會繼續與習近平和俄羅斯普丁努力針對「停止大型且失控的軍備競賽」展開有意義的談判。

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，「以貨幣角度而言，週末達成的協議已經減輕了人民幣的壓力，先前人民幣因貿易戰不斷升級而受創最大。」

美元兌人民幣大幅下跌，美元兌在岸人民幣下跌 1.1% 至 6.8834 元，觸及 10 月初以降最低點；美元兌離岸人民幣下跌 1% 至 6.8801 元，觸及近 2 個月低點。

與此同時，G20 領導人聯合聲明承諾改革世貿組織 (WTO)。

OPEC 關鍵會議即將召開，油價上漲，支撐加元、挪威克朗和澳元等商品貨幣均兌美元上漲。

美元兌加元下跌 0.6% 至 1.3217 加元。

美元兌挪威克朗下跌 0.7% 至 8.5411 克朗。

澳元匯率也自上週五的 0.7311 美元上漲至 0.7348 美元。

商品驅動的新興市場貨幣也出現類似走勢，俄羅斯盧布、巴西里耳和墨西哥披索這一類貨幣兌美元均上漲。

在美元主要競爭貨幣中，歐元自上週五的 1320 美元上漲至 1.1341 美元，亦因週一金融市場風險胃口張開而受支撐。

然而，因受脫歐事務無進展拖累，英鎊自上週五的 1.2752 美元下跌至 1.2726 美元。

美元兌日圓匯率在 113.68 日圓，僅較週五略微小升，幾乎持平。