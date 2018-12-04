合和(00054-HK)停牌傳提私有化

合和實業(00054-HK)昨日早上突然停牌，旋即惹來市場不少揣測，認定合和必有大動作。據了解，昨日為大股東兼主席胡應湘的83歲「牛一」，他一如過往，在公司與公司員工及友人慶祝生日時，就主動提及有意私有化合和實業，更表明合和股價「太平」(便宜)，希望比機會合和股東有選擇收取現金套現的機會。合和停牌前報26.45元，市值逾229億元，若落實私有化計畫，料大股東須掏至少150億元收購街貨。

合和實業現時市值229.75億元，而市值相對的帳面淨值比率僅為0.44，相應的資產值可高達522億元，變相目前市值較資產值有近六成大折讓。

值得留意的是，據其2018至18年中期報告顯示，截至今年9月底，合和旗下的兩項目悅來酒店及合和中心二期酒店部分，分別有隱藏價值29.85億元及22.3億元，合共52.15億元，並合共為每股增加6元的隱藏價值，市場相信是大股東提出私有化的一大誘因。

兩大項目隱藏價值成誘因

據其2017至18年年報顯示，大股東胡應湘於今年六月底止，持有股權28.1%，其子胡文新持股權3.32%，兩人合共持有約31.42%。以昨日市值計算，大股東須拿出約157.56億元，收購除其自身及其子以外的股權，即約68.58%。另外，截至今年9月底，合和實業持有淨現金82.75元，連同銀行備用設施，可動用現金約130億元。

雖然目前股價有利大股東作私有化，但仍需過小股東一關。過去五年的合和股價，最高造31元，而事實上，合和自上市以來，股價最高亦只在93年12月底一度升至32.573元，然而該公司於98年11月股份五合一，以此計算，當年高峰期股價在股份五合一後，高達162.865元。加上其資產值達522億元，相當於每估資產值逾60元，以現時26.45元的股價計，有56%折讓，相信亦是私有化的誘因。

近年市場私有化多告失敗

有證券業人士認為，近期多家公司提出私有化，均未能成功，主要是價錢未符合小股東預期。該人士認為，若是次收購價錢未能提供合理溢價，一定受到小股東反對。另外，由於收購市場流通股份所需資金不少，銀行融資問題亦將是問題。

其實，合和實業於去年底已出售旗下的合和公路基建(00737-HK)。買家是深圳市政府旗下的投資平台深投控國際資本，合和出售當時所持有的合和公路基建的所有股份，合共20.55億股，佔合和基建已發行股份共約66.69%，收購價相當於每股作價4元，較當時合和基建的收市價4.98元的3.6%折讓。交易完成後，合和實業收取淨現金約港幣90億元及錄得稅後淨溢利約港幣51億元。

合和實業由胡應湘於1972年6月成立，並於同年8月在港交所上市。一度成為恒生指數成分股的合和實業，自1999年12月起從藍籌股之列被剔除。

來源：星島日報