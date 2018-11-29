能源盤後—鮑爾演說挫低美元 但庫存連10週上升 收斂原油漲幅

週三 (28 日) 交易，Fed 主席鮑爾演說後，石油期貨小幅上漲，扭轉稍早因美國原油庫存連續第 10 週上升帶來的跌勢。

鮑爾演說使美元承壓，ICE 美元指數下降 0.4%，提供美元計價的原油價格支撐力。然而，美國原油供應量連續第 10 週上升，加劇了全球庫存過剩的預期，縮限鮑爾帶來的上漲力道。

1 月交割的 WTI 原油期貨上漲 10 美分或 0.2%，收每桶 51.66 美元，交易時間在庫存數據公布後一度跌至 51 美元以下的低點。

1 月交割的 Brent 原油期貨上漲 4 美分或不到 0.1%，收每桶 60.25 美元。

EIA 公布，11 月 23 日止的一週國內原油供應量增加 360 萬桶，為連續第 10 週供應量增加。

但根據《華爾街日報》的調查，分析師和交易者僅預期該週供應量增加 50 萬桶； S&P Global Platts 調查的分析師先前更預期庫存下降 43 萬桶。

API 週二報告估計原油庫存增加 350 萬桶。

ClipperData 商品研究部門主管 Matt Smith 表示，美國原油庫存 4.505 億桶，處於 2017 年感恩節週以來最高水準，且自 9 月中旬以來增加超過 5600 萬桶，而石油價格也自石油庫存開始上升以來下跌了近 30%。

EIA 報告也提到，上週汽油庫存下降 80 萬桶、蒸餾油庫存上升 260 萬桶。

其他能源商品

12 月交割的汽油期貨上漲 0.6% 至每加侖 1.43 美元。

12 月交割的熱燃油期貨下跌 0.6% 至每加侖 1.875 美元。

12 月交割的天然氣期貨上漲 3.5% 至每百萬 Btu 4.413 美元。

德國商銀分析師週三報告指出，「下週 OPEC 與其非 OPEC 產油盟國必須討論出大幅減產的共識，才能讓明年石油市場重新平衡，並確保庫存不會進一步增加。」

交易者和分析師也將關注本週 G20 高峰會，看中美貿易發展是否對能源需求有任何暗示。