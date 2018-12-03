卡達退出OPEC 分析師說 OPEC已是只有兩個會員國的組織

在保有會員國身份近 60 年後，卡達據然宣布退出 OPEC 組織。一位分析師週一告訴 CNBC 說，OPEC 的未來已岌岌可危。

卡達能源部長 Saad al-Kaabi 週一在記者會上說，卡達將於 2019 年 1 月 1 日退出 OPEC。這項決議的時間，僅在 OPEC 及其盟國在維也納舉行會議之前幾天。

S&P Global Platts 公司主管克里奇洛 (Andy Critchlow) 告訴 CNBC 說：「這消息茲事體大。在我研究 OPEC 的 20 年裡，沒有比這個更嚴重的消息，這消息對 OPEC 的未來，構成了系統性風險。」

卡達能源部長說，卡達將退出 OPEC，聚焦於天然氣生產。他否認此舉與 18 個月來對卡達進行的政治與經濟制裁有關。

自 2017 年 6 月以來，OPEC 的主要會員國沙烏地阿拉伯 -- 及其他三個阿拉伯國家 -- 便切斷了與卡達的貿易與運輸關係，並指控卡達支持恐怖主義及其區域競爭對手伊朗。卡達則否認這些指控，並說這項抵制侵犯了它的國家主權。

OPEC 今年最後一次會議，預期將是卡達最後一次與會。卡達自 1961 年以來，便是 OPEC 的正式會員國。

與其他 OPEC 會員國相較，卡達並非主要的石油生產國。但克里奇洛說，看看卡達的能源總產量，到 2022 年，每日約當產量超過 600 萬桶原油。卡達仍是一個主要的能源供應國，是全球最大液態天然氣生產國之一。

克里奇洛說：「OPEC 其實已不復存在，這是一個僅有兩國會員國的組織，即俄羅斯與沙烏地阿拉伯。」

俄羅斯並非 OPEC 會員國，但却是與 OPEC 結盟的最大原油生產國。