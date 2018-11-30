能源盤後─60美元油價本月兩次防線 俄沙會議將影響中期油價

在外媒報導稱俄羅斯官員發出與石油輸出國組織 OPEC 同時減產產量以及時辰的可能性後，油價週四 (29 日) 大幅上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.72 美元，或 1.22% 至每桶 59.81 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 1.08 美元，或 2.15% 至每桶 51.37 美元。

美國汽油期貨價格收高 3.71% 至每加侖 1.429 美元。

天然氣收低 0.124 美元，或 2.64% 至每一千立方英尺 4.575 美元。

據路透社報導，俄羅斯能源部長在與 OPEC 的 12 月 6 日會議前，於週二與國內石油部長會面，討論可能的減產問題。

據了解，俄羅斯總統普丁將與沙國的王儲 Mohammad Bin Salman 本週末將於阿根廷首都 Buenos Aires 會面。

普丁曾多次表達俄羅斯對於低油價的適應良好，除了週三再次強調 60 美元 / 桶的布蘭特油價可接受，還曾提到俄羅斯石油成本約 40 美元 / 桶。普丁表示，明年俄羅斯的成本預算約 43 美元 / 桶。

此外，除了沙國有減產的期望外，其他 OPEC 成員國如利比亞、伊拉克、及奈及利亞都有所表示希望不減產。

布蘭特油價趨勢圖 / 圖：nasdaq

近來全球石油庫存增加，美國能源信息署 EIA 週三 (28 日) 公布的數據顯示，美國石油庫存增幅高於許多投資人的預期。過去一周增加了 358 萬桶，這是連續第 10 週的庫存增加，與前一天美國石油協會 API 的 345 萬桶增長數據相似。

對石油庫存增加和對全球經濟健康狀況的擔憂的擔憂加劇了布蘭特和 WTI 在過去一個月內下跌超過 20%。除了俄羅斯和沙國的會議外，投資人也將關注 G-20 國會議，美國總統川普於中國國家主席習近平就兩國貿易爭端議題。