新關稅威脅擱置 蘋果等科技股大漲 道瓊開盤飆高逾400點

週一 (3 日) 受益於美中休戰，蘋果等商品在新關稅威脅擱置之下，暫時逃過一劫，帶動科技股開盤大漲，道瓊早盤大漲 400 點。

上周末 G20 川習會傳來佳音，美國總統川普與中國國家主席習近平同意美中達成貿易停火 90 天，2019 年 1 月 1 日起對 2000 億美元中輸美商品維持現行關稅 10%，暫緩提高到 25%；川普上週特別提出對 iPhone 和蘋果筆電徵收 10% 的關稅威脅也隨之擱置。

道瓊指數走勢圖。(圖：Investing)

受此消息激勵，週一 (3 日) 美股開盤牛氣沖天，道瓊指數一度飆升 430 點；S&P500 指數上漲 12%；那斯達克指數跑贏大市，飆高 2%。

科技股早盤大漲，蘋果 (AAPL-US) 上揚 2.42%；惠普 (HPQ-US) 上漲逾 3%；亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 漲逾 4%。科技股中晶片股表現最為搶眼，美光科技 (MU-US) 與 NVIDIA (NVDA-US) 漲幅介於 4~5% 以上、AMD (AMD-US) 飆高逾 9%。

川普在 G20 峰會前直言，若川習會談判失敗，將對 2670 億美元中國進口商品加徵新關稅，特別提及對 iPhone 和蘋果筆電徵收 10% 的關稅威脅。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 表示：「由於現代科技硬體供應鏈以中國為中心，而今美國大部分硬體營收，包括智慧型手機、筆記型電腦、伺服器等可能被徵收 10% 進口關稅，在這種假設第三輪關稅的情況下，對蘋果 (AAPL-US) 和惠普 (HPQ-US) 等科技公司影響最大，預估將影響蘋果公司目前 28% 的營收，以及惠普公司 25% 的營收。」

自 10 月初蘋果股價達到歷史高點以來，由於市場對新關稅的擔憂，拖累蘋果股價下跌超過 20%，蒸發近 3000 億美元，上週五 (11 月 30 日) 更拱手將全球市值王寶座讓位給微軟，如今美中休戰緩解新一輪關稅的隱憂，蘋果股價回漲，今有望重回全球最有價值公司。