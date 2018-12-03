鴻海傳將赴越南設iPhone工廠 可能為了兩個考量

雖然美中貿易戰趨緩，但外媒報導，鴻海 (2317-TW) 將在越南設立 iPhone 工廠，市場認為可能是為減輕貿易戰的風險，加上優化成本提振獲利等兩大考量。

根據越南投資評論報導，越南商工總會主席 Vu Tien Lo，日前與越南總理阮春福會晤表示，鴻海集團將與河內人民委員會合作，在越南設立 1 座 iPhone 工廠。

市場認為，雖然此次 G20 以及之後的川習會上，美國總統川普並未提出對中國進口的蘋果商品，課徵 10% 關稅的議題，但若接下來的 90 天期限來臨前，美中仍未取得共識，蘋果商品遭課稅一事恐成真。

若蘋果遭課稅一事成真，鴻海獲利空間勢必將再度受到壓縮，加上 iPhone 銷售不佳，毛利率和獲利都將面臨相當大的下滑壓力，因此改善人力成本也成了鴻海提振獲利的一大關鍵。

越南媒體也指出，目前越南是韓國電子大廠三星手機製造大本營，若鴻海真的要在當地設廠，勢必將與三星展開勞動力與協力廠商等資源的爭奪戰。

而鴻海集團積極在越南布局，子公司鴻騰六零八八精密科技 10 月中才斥資 1.3 億美元 (約新台幣 40 億元)，透過轉投資的方式，進一步取得越南北江省的 New Wing Interconnect TechnologyLimited 股權。