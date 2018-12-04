美股盤中─川習同意貿易戰休兵 道瓊一度大漲逾440點

美國股市週一中場大幅上漲，道瓊一度大漲逾 440 點。川普總統與中國國家主席習近平同意讓貿易戰休兵 90 天，為市場利多。2018 年大多時間，貿易戰使得全球股市飽受壓力。

台北時間 00:51

道瓊工業平均指數上漲 161.82 點或 0.63% 至 25700.28。

Nasdaq 指數上漲 78.38 點或 1.06% 至 7408.92。

S&P 500 指數上漲 16.39 點或 0.57% 至 2776.56。

因中美新的貿易協定可望達成，有助提升全球經濟成長，原油與銅價格上漲。

上週六，中美兩國領導人共進晚餐，並同意暫時停止加徵新關稅，讓協商得以持續。美國同意讓逾 2000 億美元中國商品維持 10% 稅率。

根據白宮指出，若 90 天後，兩國無法達成協議，該稅率將調高至 25%。貿易協商將處理強迫技術轉移及智慧財產權問題。

分析師說，關稅延後屬利多。川普總統致力與中國達成貿易協定的證據已經出現。

通用，福特與特斯拉股價均大漲逾 3%。川普發布推文指出，中國已同意調降美國汽車的進口關稅。

中國並同意購買大量美國農產品，能源與工業產品，以降低兩國之間貿易失衡。

上週，道瓊上漲逾 5%，預期川習會將帶來貿易休兵，為利多。

今日美國財政部長梅努欽告訴 CNBC 說，他期待川普與習近平將達成具體的貿易協定。

上週，S&P 500 上漲 4.9%，今年以來則上漲 3%。擔憂中美爆發全面貿易戰，使得該指數一度跌進回檔修正領域。