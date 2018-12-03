〈美中休兵台股大漲〉川普不課蘋果產品關稅 蘋概三王單日市值大增3200億

美中貿易戰趨緩，美國總統川普也並未提出對蘋果商品課徵 10% 關稅，今 (3) 日台股大漲，蘋概三雄更是紅光滿面，大立光 (3003-TW) 漲停作收，台積電 (2330-TW) 大漲 4.2%，鴻海 (2317-TW) 也有 2.9% 漲幅，合計三檔蘋概權值股，單日市值就大增逾 3200 億元。

川普在 G20 曾透露對蘋果商品課徵 10% 關稅，不過在 G20 後的川習會中，川普不但隻字未提，更同意暫緩明年對中國進口 2000 億美元貨品、關稅由 10% 調升至 25% 的制裁。

受消息激勵，台股今日大漲近 250 點或 2.53%，收 10137.87 點，蘋概三王今日走揚，合計單日市值更是大增 3204 億元，總市值來到 7.61 兆元。

其中股王大立光亮燈漲停作收，終場上漲 335 元，來到 3705 元，一舉收復 3700 關卡以及季線，單日市值增加近 450 億元，來到 4970 億元。

而權王台積電今日上漲 4.2% 或 9.5 元，股價來到 235 元，也收復月線，單日市值更是大增 2463 億元，來到 6.09 兆元，重返 6 兆元大關。

鴻海今日上漲 2.9% 或 2.1 元，收做 74 元，市值增加 291 億元，來到 1.02 兆元，也再度重返兆元。