【異動股】知識産權板塊拉升 華媒控股(000607-CN)漲停

午後，知識産權板塊持續拉升。截至发稿，華媒控股(000607CN)漲停報4.51元，光一科技(300356CN)漲停報6.93元，廣電網絡(600831CN)漲停報7.85元，中國科傳(601858CN)漲7.40%報10.74元，長江傳媒(600757CN)漲5.97%報6.75元，東軟載波(300183CN)漲5.94%報13.38元，數字認證(300579CN)漲5.74%報25.78元，中路股份(600818CN)漲5.16%報10.8元。

消息上，11月30日在布宜諾斯艾利斯舉行的G20第十三次峰會第一階段會議，中方高層發表題為《登高望遠，牢牢把握世界經濟正確方向》的重要講話，中國將繼續深化市場化改革，保護產權和知識產權，鼓勵公平競爭，主動擴大進口。此前，在今年4月的博鼇亞洲論壇上，中國表示將重新組建國家知識產權局，完善加大執法力度。同時，中方希望外國政府加強對中國知識產權的保護。

從進展來看，《國家知識產權局職能配置、內設機構和人員編制規定》已正式發布，國知局架構改革與職能隨之發生變化，或將直接影響未來十年全國知識產權工作與市場，中國知識產權行業的一次轉型升級正在開啟。最高人民法院即將組建的知識產權法庭，將於明年1月1日正式成立，屆時將公布更細化的適合實踐的涉案受案范圍。