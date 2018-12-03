川普：中國同意調降或移除對美實施的汽車關稅

《彭博社》報導，美國總統川普 3 日推特發文指出，中國已同意將「降低和移除」美國輸出至中國的進口汽車關稅，目前稅率為 40%。

美國總統 3 日推文

然而，川普並未多做解釋，在 G20 會議期間舉行的川習會傳出好結果，中美同意在 2019 年 1 月 1 日起，暫停加徵新一輪關稅 90 天。中國尚未就汽車關稅發表類似的聲明。



汽車關稅的降低或取消，對汽車製造商 BMW、Daimler AG 或電動車製造商特斯拉等，都將帶來利多，這些公司皆有在美國生產汽車並輸出至中國。

在美國製造的德國汽車，為中國進口汽車大宗

中國對進口汽車課徵額外關稅，使得進口車商在中國的銷售放緩，中國為全球最大的汽車市場，已準備好迎接二十多年來的首次汽車銷售下滑。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 於 11 月 28 日時表示，他正在研究所有可行的辦法，將把中國輸出至美國的汽車關稅提升至 40%，目前稅率為 27.5%。



中國於上週表示，如果不是美中貿易戰，對美國進口汽車課徵的關稅將是 15%，並呼籲雙方透過談判達成協議。

一位知情人士表示，在川普與習近平於阿根廷會面前，中國關於進行降低美國進口汽車關稅的可行性討論，該人士指出，目前尚不清楚降低關稅的程度與時間點。



2017 年，中國進口汽車總額為 510 億美元，其中約 135 億美元來自北美，其中包含非美國製造商生產的車輛，如 BMW。中國乘用車行業協會數據顯示，去年中國從美國進口 280208 輛汽車，佔進口汽車總量的 10%。



美國 2017 年向中國出口的汽車和輕型卡車總額為 95 億美元，自從中國在夏季對美實施報復性關稅措施以來，美國製造汽車輸出至中國的量已大幅下降，使得歐洲和日本的汽車製造商有顯著的優勢。