美中暫緩貿易緊張升級 但離解決問題仍有漫漫長路

G20 峰會期間的川習晚宴，達成了優於預期的談判結果，美中雙方同意暫停課徵新稅 90 天，以努力達成協議。不過專家普遍認為，目前只是暫停讓戰火升級，離長期問題解決仍然很遠。

另一個重要的特徵是，雙方雖然發表聲明達成共識，但對實際內容卻像是各自表述，發聲的重點並不相同。

美中貿易全國委員會 (US-China Business Council) 主席 Craig Allen 表示，現在只是先把時間延後，這肯定不是任何問題的解決方案。但它比原先的情況要好，人們只能拭目以待。

一個共識、各自表述

雙方列出了 90 天的目標，以解決強制技術轉讓、智慧財產權與網路盜竊等問題。目前尚不清楚 90 天由何時起算，但預計兩國間快速、激烈的談判很快啟動。

美國商會執行副總裁兼國際事務負責人 Myron Brilliant 透過聲明表示，雖然領導人吹噓他們強烈的個人關係，但雙方的聲明卻是各自發表，儘管看起來都是正面的，實際上也說明了現在雙方隔得有多遠，困難的部分現在才要開始。

中國外交部長王毅發表的談話，著重於雙方停止升級關稅等貿易限制措施，包括不再提高現有針對對方的關稅稅率，及不對其他商品推新的加徵關稅措施。王毅也提到加緊磋商以達成協議，從而取消今年以來加徵的關稅，但沒有提出 90 天的說法。

相對地，美國提出更多具體的細節，是中方聲明中未提及的。

例如，美國強調了中國傾向開放的市場，如農業、能源和工業產品。特別是川普一再提到農業，那些黃豆農民可能是最早感受到中國報復壓力的一群。川普說，中國將向美國購買大量產品，包括各類農產品。

Allen 也認為，雙方並未發布聯合聲明，說明他們試圖留下模糊的空間。

特別是，在中國的聲明中，也沒有提到中國願意考慮批准高通收購恩智浦 (NXP) 的計畫。

短期利多未改長期問題

申万宏源策略研究團隊指出，中美 G20 峰會談判的成果好於市場預期，對短期風險偏好構成支撐。但另一方面，中美摩擦仍是「持久戰」，長期趨勢未變，故而短期改善不構成可靠的收益來源。

海通證券宏觀分析師姜超、李金柳相信，雙方同意停止升級關稅等貿易限制措施，並向著取消加徵關稅和經貿關係正常化的方向加緊磋商，這意味著短期貿易衝突將暫緩升級，未來談判仍是關鍵。