【異動股】白酒股活躍走強 貴州茅台(600519-CN)盤中漲逾6%

12月3日，獲北上資金持續加倉，白酒股今日走強，截止11：20分，舍得酒業(600702-CN)率先漲停報24.62元，酒鬼酒(000799-CN)、山西汾酒(600809-CN)等漲近7%，貴州茅台(600519-CN)盤中一度漲逾6%，股價高見600.00元整數關口，5.84%報598.00元，古井貢酒(000596-CN)、五糧液(000858-CN)、水井坊(600779-CN)等漲逾5%，泸州老窖、口子窖等均紛紛跟著逾4%。

據國盛證券統計，上週陸股通大幅加倉白酒板塊，高端白酒五糧液、貴州茅台持股比例提升幅度較大，次高端水井坊、酒鬼酒、古井貢酒本週也獲得北上資金青睐。此外仍繼續增持伊利股份(600887)、桃李面包(603866)、海天味業(603288)、中炬高新(600872)等品牌力、渠道力強的大眾品龍頭。

國盛證券指，週末G20期間中美雙方決定，停止升級關稅等貿易限製措施，包括不再提高現有針對對方的關稅稅率，及不對其他商品出台新的加徵關稅措施。食品飲料行業中白酒與經濟活動最為密切，悲觀預期暫時消除，有利於白酒板塊估值修復。三季報後，高端白酒茅五泸採取積極政策，調整產品和渠道機構、下沉空白市場，滿足大眾消費升級，搶佔市場份額。看好增長穩健、估值低位的超高端白酒龍頭和渠道力強健的大眾白酒龍頭。