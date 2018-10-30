〈分析〉房價大跌後：澳洲銀行業估繳出10年最慘財報

《彭博社》報導，由於澳洲房地產市場疲弱，且融資成本上升帶來利潤壓力，以及因金融業不當行為所造成的成本膨脹，都在擠壓銀行業的利潤，澳洲最大幾家銀行，第 3 季預期將繳出自金融危機以來最糟糕的財報結果。

澳洲銀行業年度獲利

澳盛銀行 (ANZ) 和澳洲國民銀行 (NAB) 的現金利潤預期將下滑，而西太平洋銀行 (Westpac) 的營收可能僅上漲 1%，該銀行因不法行為花費超過 8 億澳元 (5.65 億美元)，當中包括補償客戶的費用。



澳洲皇家委員會對金融業展開調查，發現銀行的不當行為源自於貪婪，為了追求短期利潤而犧牲基本的誠實標準。不法行為包含從已死亡的客戶帳戶收費，對未進行的服務收取費用並向監管機構說謊等，銀行業未來面臨的監管措施預期將變得更嚴格。



由 Jonathan Mott 帶領的瑞銀 (UBS) 分析師在上週的報告中指出，「有鑑於皇家委員會和強烈的政治審查，營收將不會令人驚訝，銀行業正面臨一段可能持續數年的盈利壓力」。

而在澳洲房價連續一年走跌以及風險貸款監管變得嚴格下，銀行也緊收了貸款標準。澳洲 S＆P/ASX 200 銀行指數過去一年來走跌 18.6%，29 日收於 7089.62 點。

澳洲 S＆P/ASX 200 銀行指數

以下為澳洲銀行業財報關注重點：

澳盛銀行將於 10 月 31 日公布今年全年財報，摩根士丹利分析師指出，投資者可關注利潤與成本增長的財測，認為直到 2020 財年前，股利不太可能有成長。瑞銀分析師認為，澳盛銀行的現金營收結果將受到補償費用的影響，並將持續至 2019 年財年。

澳洲國民銀行將於 11 月 1 日公布今年全年財報，摩根士丹利認為該行在 2019 年財年可能會繳少股利發放，因為目前股利發放率高達 80%，預計每股純益將降低，因投資支出增加，股東權益報酬率將低於 13%。商業銀行業務以及中小型企業貸款將支撐淨利差 (Net Interest Margin) 表現。