IMF：澳洲經濟亦受貿易戰拖累 呼籲維持低利率

《彭博社》報導，國際貨幣基金組織 (IMF) 表示，由於全球經濟前景惡化，澳洲經濟可能面臨一些不利的下行風險，呼籲該國央行維持低利率。



IMF 預期澳洲的經濟將持續擴張，經濟疲弱程度將進一步減緩，並為工資和物價逐步上行的可能性鋪路。在強勁增長的背景下，房地產市場降溫是好的，但 IMF 警告，更大的外在力量可能會影響澳洲經濟，如美中貿易戰。



IMF 表示，「中國近期的經濟前景弱於預期，再加上全球保護主義和貿易緊張局勢進一步加劇，可能會影響產出缺口。全球緊縮的金融情況恐蔓延至國內金融市場，提高融資成本，降低債務人可支配的收入，影響情況亦取決於澳元的反應。」



澳洲為已開發國家中，最依賴中國的經濟體，該國為小型的貿易開放國，容易受到全球波動的影響。儘管如此，澳洲第 2 季仍以 2012 年以來最快的速度增長，失業率降至 5%，歷史新低的利率鼓勵企業僱用和投資。

低利率

IMF 表示，儘管近期澳洲經濟增長強勁且失業率下降，但現在還不是終止寬鬆經濟政策的時候。自 2016 年 8 月以來，澳洲央行 (RBA) 一直將基準利率維持在 1.5% 不變。



IMF 指出，由於零售業競爭激烈，持續物價下跌的通貨收縮 (disinflationary) 力道仍在影響核心通膨，一次性的受控價格 (administered price) 下調，使整體通膨暫時下滑。



在家庭支出方面，IMF 認為風險較為平衡。「在國內方面，非採礦業務的強勁回升，公共基礎設施投資帶來的正面效應，以及過去一年澳元的實際有效匯率貶值，可能會推動近期增長超過預期，但 IMF 表示，若工資增長維持低迷或投資所帶來的溢出效應較小，國內需求可能會變弱。」



債務警告



澳洲財政部長 Philip Gaetjens 週日 (18 日) 表示，政府需要削減債務，以使澳洲重拾面對未來經濟衰退的能力。他表示，儘管澳洲在收入和支出的方面的預算情況有所改善，但對於減少過去 10 年所累積的政府債務，他們還有很多工作要做。



IMF 表示，過去 10 年澳洲房價上漲了 70%，其中雪梨的房地產價格幾乎翻了一倍，墨爾本的房價上漲了 90%。但因較嚴格的貸款標準、供應增加以及外國需求放緩，澳洲房價最近有所放緩，IMF 認為這點是受歡迎的，住房供應的改善，有助於提升住房的負擔能力。