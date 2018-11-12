〈每週CFTC報告〉美元淨多單升 WTI原油期貨淨多單續減

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於上週五 (9 日) 公布交易者持倉報告，截至 11 月 6 日一週，投機者持有的美元指數淨多單持續增加，另一方面，因墨西哥的政策不確定性，投機者的墨西哥比索淨多單飆升，而義大利與歐盟陷入預算僵局，歐元淨空單攀升。

美元指數

美國期中選舉於 11 月 6 日落幕，民主黨重新奪回下眾議院，共和黨則續保參議院，國會呈現分裂。美國聯準會 (Fed) 於 8 日的會議決定維持利率不變，但立場仍偏鷹，預期將在 12 月升息 1 碼，並維持升息步伐，美元受到支撐。

美元指數持倉量變化

包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，持有的美元指數淨多單持續增加，數據截止的一週，淨多頭部位增加 759 口至 40282 口，淨多單規模過去 29 週中，有 27 週呈現攀升情況。

主要貨幣持倉量一覽

數據截止的一週，墨西哥比索的非商業性持倉淨多單劇減 26773 口至 7036 口。墨西哥左翼總統當選人 Andres Manuel Lopez Obrador 表示，在上任後將宣布終止耗資 130 億美元的新機場建設計畫，此舉使惠譽將該國的展望從穩定調降為負面。然而，他 9 日表示將不會對銀行法進行任何變更，比索走勢有所回升。

主要貨幣持倉量變化

義大利持續因預算案與歐盟陷入僵局，歐洲央行的金融穩定主管 Vitor Constancio 指出，歐盟實際上無法阻止義大利的赤字預算計畫，在雙方的緊張局勢持續升溫之下，恐觸發市場危機。數據截止的一週，歐元的商業性持倉淨空單大增 14181 口至 46843 口目前淨多單規模，為 2017 年 3 月 7 日以來的最高水平。

其他主要貨幣方面，日圓、澳幣、加拿大幣和紐西蘭幣的淨空單都有所減少。

WTI 原油期貨

因市場原油供應攀升，使油價有所下滑，截至 11 月 6 日的一週，大型能源投機者持續減少 WTI 原油期貨的淨多單，淨多頭部位減少 28855 口至 432638 口。