〈每週CFTC報告〉美元指數淨多單小減 歐元空單大增逾萬口

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週一 (26 日) 公布交易者持倉報告，截至 11 月 20 日一週，投機者持有的美元指數淨多單略為下滑，但分析師指出，若美中貿易戰持續升溫，有可能帶給美元支撐。

美元

ICE 美元指數持倉是以兌 6 種主要貨幣 (日圓、歐元、英鎊、瑞郎、加元和澳元) 的整體部位計算，根據《路透社》的金額計算，截至 11 月 20 日一週，美元的淨多頭規模達 284.9 億美元，前一週為 271.1 億美元，投機者已連續 23 週看多美元。

由於美股遭拋售，以及油價大幅下跌，作為避險資產的美元獲得支撐。本週焦點為 30 日將在阿根廷登場的 G20 會議，美國總統川普預計將與中國國家主席習近平會面，許多人希望，雙方的會面可為美中貿易戰帶來某種協議。

然而，川普 26 日表示，中國不可能完全避開關稅，並預期在明年 1 月 1 日開始，對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 25% 關稅，現行稅率為 10%。

富國銀行的貨幣策略師 Erik Nelson 指出，「任何美國可能加劇與中國貿易戰的跡象，皆可能會進一步支持美元。因此，我們認為未來幾天，美元將傾向小幅上漲。」

美元指數



包含對沖基金與大型投機者的非商業性持倉，略為減少美元指數的淨多單，數據截止的一週，淨多單減少 1173 口至 39340 口，為過去 8 週以來，首次出現淨多單規模下滑情況。

美元指數持倉量變化

主要貨幣持倉量一覽

歐元持續受到英國脫歐和義大利預算爭議影響，數據截止的一週，歐元的非商業性持倉淨空單大增 10210 口至 47229 口，目前淨空單規模為 2017 年 3 月 7 日以來最高水平。

主要貨幣持倉量變化

英鎊、日圓，澳元和紐西蘭幣的淨空單皆有所下滑，但日圓淨空單規模仍維持在 10 萬口以上高水平。瑞士法郎和加拿大幣的淨空單規模則持續攀升。

WTI 原油期貨

大型投機者與對沖基金減持 WTI 原油期貨淨多單，截至 11 月 20 日一週，WTI 原油期貨淨多單減少 14011 口，至 367187 口，淨多單規模已連續 45 週維持在 50 萬口以上水平。

WTI 原油期貨價格過去一個月價格暴跌約 24%，台灣時間 27 日上午 10 時許暫報每桶 51.23 美元。