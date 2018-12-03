11月加密貨幣慘跌 比特幣現金為最大輸家

據 CoinMarketCap 的數據顯示，今年 11 月加密貨幣行業月損失了近 700 億美元的市值。比特幣是世界上最大價值的加密貨幣，在從月度高點 6540 美元下跌後，價格跌至 3606 美元水位。這標誌著下跌幅度高達 44.8%。

其他加密貨幣在 11 月也出現了表現不佳的情況。例如，瑞波幣 XRP，下降幅度為 40.4%，而以太坊 Ether 在同一範圍內下降了 47.5%。

加密貨幣市值趨勢圖 / 圖：雅虎金融

11 月份數據顯示，第 4 大加密貨幣 Stellar 雖然倖存下來，但市值的 30% 已經消失。半​​分散區塊鏈項目的核心資產 EOS，同時也下跌了 45.65%。

整個加密貨幣市場現在處於底部水位。目前市場還不清楚是否會有下一次崩潰，或者是否有機會反彈。如果比特幣未能支撐 3500 美元，全球市值可能進一步下跌。

前高盛合夥人、Galaxy Digital 執行長 Michael Novogratz 的企業雖然損失百萬美元，但對 2019 年及 2020 年加密貨幣市場看好，認為電玩及虛擬世界的發展將有助於區塊鏈。Galaxy Digital 今年前 9 月共損失了 1.36 億美元。

比特幣現金 ABC 與 SV 之亂

在高主流加密貨幣中，比特幣現金為 11 月表現最差的加密貨幣。在軟體升級爭議威脅到其穩定性後，本月比特幣顯示下跌 61.8%。比特幣現金區塊鏈在 11 月中旬會議期間進行了硬分叉，導致 2 個競爭鏈的誕生：比特幣 ABC 和比特幣 SV。

兩起加密貨幣都被稱為原始的比特幣現金，SV 和 ABC 集團都互相發起了哈希 (hash) 戰爭，意思是挖礦者將攻擊 51% 的競爭貨幣，造成其損害。

然而，隨著戰爭的繼續，會從不同的 PoW 區塊鏈 (主要是比特幣) 中獲取挖礦資源，從而導致所有人的負面投資環境。損害到比特幣現金的價值。

最後，比特幣 SV 集團承認失敗，並宣布將其作為一個獨立的項目，將最初的比特幣現金稱號由 ABC 集團爭取到手。在澄清之後，比特幣現金 (ABC 集團合併) 顯示出反彈的跡象，從年度低點上漲約 11.5%。

分拆兩週後，比特幣 SV 推出了一個單獨的貨幣，交易的第一周，已列入 10 大加密貨幣指數，其市值一度達到 21 億美元。現在根據總市值排名為第 9 位。