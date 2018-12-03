【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

G20 峰會後的川習會，美中雙方同意將暫停實施加徵關稅，雙方進行貿易談判，目標在 90 天內達成協議。受到貿易戰暫緩影響，台股今天大漲逾百點開出，盤中台積電、鴻海與股王大立光領軍電子股衝高，加上金融、傳產權值股也強漲，帶動台指數收復萬點大關，上漲 200 餘點。

《國際金融市場焦點分析》

受惠週末「川習會」達成 90 天協議，緩解緊張情勢，美中同意目標在 90 天內達成協議，加上中國金融期貨交易所昨日公布，交易保證金及手續費大幅調降，單日交易限額大幅放寬，新措施將有助於提高股市成交量，利多消息帶動陸股三大股指今日大漲回升，通信、證券、白酒等類股盤中迅速走強，加上智慧財產權保護概念等題材股的推升，帶動 A50 期盤中大漲逾 3%。

《國際商品市場焦點分析》

受到市場擔憂川習會結果，加上貝克休斯公佈美國原油鑽井數小幅上升 2 座，導致輕原油期貨及布倫特原油期貨同步下跌，不過在 OPEC 與俄羅斯有望達成減產協議下，上週原油期貨繼連續 7 週收黑之後，週線首度收紅，此外，G20 峰會上，沙烏地阿拉伯與俄羅斯透露，2019 年原油有望維持減產協議，加上中國同意擴大進口美國能源，帶動今日早盤輕原油期貨大漲近 4%。

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