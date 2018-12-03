[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧11月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 振維 新昕纖 生泰 大江 易威 元大美債7-10 友威科 謚源 杏昌 台燿 穆拉德 富邦中國政策債 信驊 東林 美時 南璋 元大美債1-3 大峽谷-KY 欣厚-KY 強生 勝昱 元大投資級公司債 世紀 友銓 寶島科 飛寶企業 元大中國債3-5 凱鈺 達威 德麥 精確 群益15年IG電信債 中美晶 三圓 中華食 宏易 群益15年IG科技債 合邦 雙喜 世坤 唐鋒 群益10年IG金融債 合晶 力泰 惠光 聯光通 國泰投資級公司債 松崗 理銘 冠好 榮群 國泰5Y+新興債 神盾 亞都 萬國通 天宇 國泰1-5Y高收債 環球晶 東凌-KY 新昕纖 新零售 富邦全球投等債 匯鑽科 明揚 聚紡 力新 富邦全球高收債 大宇資 綠河-KY 力肯 恩得利 富邦中政債0-1 三貝德 欣泰 泰茂 李洲 富邦A級公司債 VHQ-KY 精確 凱柏實業 FH中國政策債 崇友 元炬 凱基中國債3-10 方土霖 及成 凱基新興債10+ 宏易 和進 凱基科技債10+ 至興 耀勝 元大AAA至A公司債 長佳 倚強 群益AAA-AA公司債 瑞穎 錦明 群益15年IG公用債 大恭 鑫創 群益15年EM主權債 永純 廣寰科 FH能源債 雙邦 點晶 FH製藥債 致振 斐成 FH新興企業債 威潤 泰谷 國泰A級公司債 創威 典範 合世 唐榮 長天 易威 晉椿 振維 穆拉德 世豐 鴻翊 南璋 強新 迎輝 勝昱 松和 欣厚-KY 飛寶企業 寶碩 兆遠 精確 凌網 太欣 宏易 恩得利 系統電 唐鋒 川寶 世紀 聯光通 謚源 華容 榮群 李洲 建榮 天宇 元炬 立衛 新零售 港建 天揚 力新 及成 鈺創 恩得利 笙泉 佳總 李洲 新洲 合正 凱柏實業 和進 寶聯通 元炬 耀勝 凱鈺 及成 倚強 德宏 和進 至寶電 合邦 耀勝 錦明 萬旭 倚強 鑫創 久正 錦明 宇環 上揚 鑫創 廣寰科 全譜 廣寰科 點晶 易通展 點晶 幸康 安鈦克 斐成 泰谷 元隆 泰谷 長天 沛亨 典範 由田 九暘 長天 森寶 凱碩 振維 矽瑪 全達 鴻翊 亞帝歐 奧斯特 迎輝 迎輝 保銳 欣厚-KY 先益 越峰 兆遠 泓格 英格爾 太欣 東林 士開 系統電 精聯 昇益 世紀 營邦 志嘉 華容 晶達 富裔 建榮 立衛 燦星旅 立衛 合正 富驛-KY 天揚 金利 劍湖山 鈺創 三聯 德記 佳總 合邦 泰偉 合正 亞元 華義 寶聯通 業強 昇華 凱鈺 萬旭 得利影 德宏 訊達 鼎創達 華韡 撼訊 花王 合邦 順發 邦泰 萬旭 亞銳士 久正 信昌電 上揚 合晶 全譜 育富 易通展 晉泰 安鈦克 全譜 元隆 沛波 沛亨 元隆 九暘 沛亨 凱碩 迅德 全達 神盾 奧斯特 倉和 保銳 勁豐 越峰 佑華 英格爾 光菱 士開 星雲 昇益 德勝 志嘉 奧斯特 富裔 鑫龍騰 燦星旅 三圓 富驛-KY 三豐 劍湖山 雙喜 德記 力泰 泰偉 豐謙 華義 富裔 昇華 惠普 得利影 中連貨 時報 安心 鼎創達 漢來美食 花王 易飛網 邦泰 高野 亞都 老爺知 滿心 東凌-KY 德記 大展證 誠品生活 得利影 隆中 時報 琉園 旭然 鼎創達 捷必勝-KY 明揚 紅木-KY 鉅邁 綠電 欣雄 欣泰 大汽電