馬斯克宣告特斯拉Model 3日產能已達1000輛

根據追蹤電動車產業的《Electrek》報導，特斯拉 (TSLA-US) 已經跨越了每天生產 1000 輛 Model 3 型轎車的生產里程碑，正向周產 7000 輛的生產紀錄邁進。

報導指出，特斯拉 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 在向員工發送的內部電子郵件中提到，要集中精力保持日產 1000 輛的生產水平，並尋找降低成本和提高效率的方法。

在 11 月稍早時的受訪中，馬斯克表示，特斯拉正致力於將其 Model 3 電動車的產能提高至每周 6000 輛，最終能達到 7000 輛。

報導指出，特斯拉現在希望保持這個生產速度，並開始降低製造 Model 3 型電動車的成本，讓該公司可以按計畫生產馬斯克 2 年前宣稱售價 35000 美元且仍能獲利的 Model 3 基本款版本。

自 2017 年 7 月第一輛 Model 3 下線交車以來，特斯拉所生產的各型版本售價較高。

馬斯克曾表示，該公司短期內必須先銷售高價車款，否則特斯拉將會「死亡」。

特斯拉股價收漲 2.73%，本周漲幅達到 7%。今年以來上漲 12%，標準普爾 500 指數同期上漲 2.6%，道瓊工業指數則是上漲 2.4%。