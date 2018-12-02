越近年底 投資人湧向低風險的防禦型股票

越近年底，華爾街正在加速買進防禦型股票，這種趨勢可能預示投資人擔心最近的市場波動可能會持續。

根據 Jefferies 的統計，追蹤高股利、低波動率股票的 ETF 在過去 8 週滾動基礎上淨流入超過 5 億美元，是 2016 年以來首見，高股利殖利率和低波動性是必需性消費品和公用事業部門股票的關鍵特徵。由於這種特性，這些股票的風險被認為低於其他股票。

必須需消費品和公用事業類股最近表現優於大盤。自 10 月 1 日以來，必需性消費品特選 SPDR ETF (XLP-US) 和公用事業特選 SPDR ETF (XLU-US) 分別上漲 5.95% 和 4.1%。前者更出現自 2006 年來最長的月度連續上漲紀錄；與此同時，標準普爾 500 指數同期下跌 5%。

Jefferies 美國產品管理負責人 Thomas Thornton 在報告中寫道：「這正是規避高風險另一個跡象。」「觀察 10 月和 11 月的大盤指數走勢，也明顯看出其他規避高風險和投資情緒低迷的跡象。」

由於投資人正在努力應對利率上升以及美中貿易戰放緩全球經濟的擔憂，近期股市普遍承壓。標準普爾 500 指數短暫下跌，較 9 月創下的歷史高點下跌超過 10%。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 表示，「人們開始退居守勢。」「由於貿易存在各種不確定性，人們現在不願意大幅押注。」

Clorox (CLX-US)、Mondelez International (MDLZ-US) 和 Procter & Gamble (PG-US) 等主要必須性消費品股票本月上漲超過 5%。與此同時，臉書 (FB-US)、蘋果 (AAPL-US) 和 Netflix (NFLX-US) 的股價均大幅下挫。這幾支科技股都是熱門的「FAANG」股票的成分股，是近年股市漲幅的最大原動力。

摩根士丹利投資管理公司總經理 Andrew Slimmon 表示，「這個跡象表明投資人正在變得越來越採取守勢，但是他們應該在今年夏天這些股票重挫時低接才有意義。」

本周大盤跌幅大幅收斂，標準普爾 500 指數上漲 4%，是 2011 年來的最佳單週表現。但投資人仍在增加防禦性部位的事實暗示華爾街仍擔心股市可能重新測試修正期中出現的低點。

可以肯定的是，股票正在進入一年中史上往往走勢強勁的時間。根據《股票交易員年鑑》的統計，標準普爾 500 指數歷年 12 月平均上漲 1.6%。LPL Financial 的 Detrick 也指出，12 月從來不是標準普爾 500 指數一年中最糟的月份。

他說，「那通常是一年中感覺良好的時期。」「12 月沒有什麼大新聞，而且交易量也不大。如果年底出現反彈，我們也不會感到驚訝。」