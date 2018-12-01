川普看到好兆頭 分析師：川習會談判結果將主導股市向上噴發或跌落熊市

G20 川習會將於週六 (1 日) 晚間登場，這場備受矚目美中一對一領袖會談，將主導未來美中貿易戰的走勢，牽動全球相關產業的神經，並決定股市今年將會向上噴發還是血流成河近入熊市。

多位分析師表示，川習會可能會達成一項 (框架) 協議以有利後續談判，這將觸股市反彈，尤其是諸如蘋果等受關稅影響的科技與工業類股。

川習會晚宴之前，美國總統川普週五 (30 日) 表示看到了一些好的跡象，因為這兩個國家試圖避免不斷升級的貿易戰，雙方經貿團隊持續接觸以期達成共識。

川習會前夕，美中經貿團隊持續接觸，以期達成共識。(圖：AFP)

美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 週五表示，他預計此次會議將取得「成功」，提升美中貿易停戰的希望，中國商務部發言人高峰提到，雙方經濟團隊正密切接觸，落實兩國元首的共識。

川普表示：「如果兩國能達成協議，那就太好了。我認為他們 (中國) 想要，而且我們也希望如此。」

許多分析師預料本週末的一系列可能的談判結果，將觸發股指向上爆發或邁入熊市，還可以決定股市年底結束行情走高或是虧損。

美國目前對 2000 億美元的中國進口產品徵收 10% 的關稅，計畫明年初調高至 25%。對股市來說，一個理想的協議是，在雙方談判達成協議期間，暫停所有進一步的關稅。甚至最好的情況是，一些現有關稅稅率調降或出現撤回。

Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 表示，國際股市將獲得最大的推動，尤其是在中國、亞洲其他地區、澳洲和歐股的交易，像蘋果等企業股票也可能受益。

Boockvar 提到，雖然美股有望受益，特別是工業股，但像是蘋果等商品製造企業應該受益最多。但我認為美國以外的市場有可能從中受益最多，因為各國經濟成長已因這些關稅疲軟，

Boockvar 警示，即使暫時停止徵收更多關稅，現有關稅也將繼續模糊企業獲利前景，並影響全球經濟。

經濟學家預測，2019 年美國經濟增長率約為 2.4%，低於 2018 年約 3% 的增幅，原因是關稅和聯準會升息。

然而，一些分析師認為，川習會是在明年關稅調升至 25％不變的情況下進行，Strategas Research 技術策略師稱這是最可能的結果。

最糟糕的情況是，如果川習談判徹底破裂 (儘管這種結果被認為是極不可能的)，將對股市造成極為負面的影響。

CFRA 投資策略師 Sam Stovall 表示，市場將會轉向防禦性消費必需品、醫療保健、公用事業等安全性的投資，甚至引發進一步修正或進入熊市的隱憂。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，如果中美達成協議，可能會促使大量資金在週一 (12 月 1 日) 重返市場，出現戲劇性反彈。Chandler 提到，總體來說，美元遭到拋售，將只是出於一個積極的意外。