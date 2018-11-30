高盛：川習會不樂觀 最可能的結果「關稅如期加至25%」

阿根廷 G20 峰會期間，市場密切關注川普與習近平 1 年後的會面，高盛 (Goldman Sachs Group Inc.) 對川習會的結果並不樂觀。

據《彭博》報導，高盛出具報告，列出川習會 3 種可能的情景：

第一種可能性最高的，就是會後美中延續當前關稅升級的腳步，至明年 1 月，所有當前被課稅的中國商品，出口到美國的稅率均升至 25%。

高盛提出的第二種可能，是雙方休兵，暫停讓關稅升溫，做為接下來對話的基礎，但目前的關稅仍在存在。

第三種可能，是雙方達成協議，因此取消先前加徵的關稅，不過高盛認為，這種情況在短期內不太可能達成。

高盛指出，無論結果為何，市場都非常關注這次領導人的會晤，這可能是中美在不斷升級的經濟緊張局勢下，一個潛在的轉折點。

高盛表示，如果雙方不能達成協議，中國出口的增加速度，在未來幾個月可能放緩。中國的經濟成長也可能自 2019 年初起受到影響，儘管人民幣的貶值可以減輕一些傷害。

高盛認為，關稅也對中國國內需求構成壓力，在短期內增加不確定性並衝擊信心，促使未來部分產品在生產上重新安排。

川習前次會面是去年 11 月，當時兩人看來互動良好，但不久後，兩國卻陷入貿易緊張，而且愈演愈烈，這次的會談，成為阻止貿易爭端升級的最佳機會。除了可能的貿易談判外，包括南海及台灣，都可能在這次會面中成為議題。

曾任小布希時期國家安全委員會亞洲事務主管 Dennis Wilder 表示，中方期望從這次會晤裡找到底線，習近平必須設法從這裡開始止血，他正試圖阻止形勢再進一步惡化。

知情人士表示，過去幾週以來，美國與中國的官員一直在研究潛在休戰協議的大綱。