〈安養信託正夯〉兩張表比較公民營行庫方案 挑選要看四大重點

台灣社會越趨高齡化，退休後如何安心養老一直是許多民眾關注的重點。根據內政部統計，2017 年全體國人的平均壽命達 80.39 歲，女性的平均壽命更可以到 83.7 歲，若以法定退休年齡 61 歲來試算，約莫有 20 年須仰賴充足且穩定的退休資金供應自身老年退休生活。退休理財議題夯，其中，安養信託近年快速成長，但也因為才開辦兩年，許多人對它仍不熟悉，要選擇安養信託有大學問，要注意四大重點。

所謂「安養信託」，委託人可以一次或分次方式支付信託財產，由受託銀行依信託契約內容，分散運用於存款、國內外共同基金、連動式債券及績優上市公司股票等收益相對穩定且風險低的理財工具，並依委託人的需要，定期或不定期將信託收益給予委託人，作為生活費、醫療費等，以確保老年生活品質。

相較一般信託方案，安養信託專案的特色為簽約手續費較為優惠，大致從 1000 元到 3000 元不等，其中，台銀 1000 元是最低的；而民營銀行相對較高，平均 3000、5000 元起跳，但是，台新銀行破萬元，日盛銀行更達 5 萬元不等；一般信託則大概從 3000 元到 5000 元左右。

另外，多數銀行無設定最低承作門檻，不管退休金多少，都能受到信託保障。申辦條件上，部分銀行限定信託受益人須符合 55 歲以上才能申辦。

民眾欲辦理安老信託，Money101 金融比較平台建議民眾應慎選信託業者，並提出四點作為比較依據：

第一、當終止信託契約時，是否會有解約金產生。

第二、當需要新增受益人、變更例行性撥付或是新增信託監察人等修改契約的狀況時，會有修約費產生，各家收費金額不同，以台企銀來說，修約費為 3,000 元，反觀其他公股行庫大致為 1,000 元。

第三、了解信託管理費最低收取金額，依據各家銀行從每月 100 元到 3000 元不等。

第四、各家銀行接受財產種類不同，從金錢、不動產、有價證券、保險金都有，民眾可視自有財產，挑選適合自己的方案。

此外，民眾辦理信託，如果委託人與受益人不同，則屬於他益信託，視同贈與，每年贈與超過 220 萬元會有贈與稅產生。