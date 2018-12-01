〈安養信託正夯〉安養信託兩大特色 老年生活可望更有保障

對於現代人來說，長壽堪稱退休後最大的風險，擔心活太久錢不夠花，為滿足高齡化社會的金融需求，在金管會號召下，鼓勵業者針對高齡需求研發安養信託商品，內容涵蓋保險與基金等，透過信託專款專用的特質，搭配穩定投資兩大特質，讓老年生活更有保障。

銀行主管表示，安養信託最大的特色就是專款專用，民眾指定自己或家人為信託受益人，藉由專款專用的特質，以定期或特殊支付的方式，保障受益人生活所需費用。另外，也可以設置信託監察人，確保資產不會被不當恣意挪用。

安養信託除了可把錢存進專戶外，也可以將資金放定存外，也可投資股票或基金，透過穩定收益創造穩定收入，以投資來說，委託人需支付買賣標的的相關費用，受託銀行不會另外收取費用。

但銀行主管也提醒，信託屬於長期規劃，因此通常會建議投資計畫最好以「保障資產」為重點，因此投資標的最好挑選合適、可長期穩定投資的標的，尤其是即將退休的「屆退族」最好避開波動大或短線進出，簡言之，信託資產不適合用來投資風險過高的標的。

銀行主管說，銀行安養信託的商品越來越多元，通常會針對客戶需求給予客製化的服務，而目前民眾偏愛將五成以上的資產放在存款，認為存款穩定的利息收入雖低，但至少是筆穩定的收入，部分則會結合理財商品，搭配股票或基金，創造穩定收益。