彰銀落實員工照顧 簽署新版團體協約

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-10 11:05

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彰化銀行 (2801-TW) 113 年度獲利表現亮眼，年增 15.12%，今年上半年累計合併稅後盈餘 91.29 億元，年成長 22.64%。彰銀落實員工照護，以實際行動表達對員工努力的肯定，今年平均加薪幅度達 5.5% ，並於近期完成新版團體協約簽署。

彰銀2甲子獲利續創高上半年成長逾2成 落實員工照顧平均加薪5.5% 。（鉅亨網資料照）

彰銀深耕 ESG 永續發展有成，2024 年雙料入選道瓊領先指數「世界指數」及「新興市場指數」成分股；獲頒 CDP 氣候變遷最高榮譽獎，躋身全球前 2% A 級 (A-List) 企業之列，為國內少數入選 A-List 的金融機構；連續兩年獲列永續金融評鑑銀行業前段班；更於公司治理評鑑連續 4 年名列上市公司前 5 %，最近一年獲金融保險類前 4 名，永續作為備受國內外肯定。

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彰銀落實員工照護，以實際行動表達對員工努力的肯定，今年平均加薪幅度達 5.5%，將獲利實質成果透過加薪、獎金及員工酬勞與員工共享，保持企業薪資及人才市場競爭力，藉此留任優秀人才並提升員工向心力。並於近期完成新版團體協約簽署，持續提升員工福利及保障，增進員工幸福感，共同營造多元幸福之友善職場環境，這項協約充分展現彰銀與員工攜手共創和諧勞資關係的決心，落實「彰銀一家、勞資雙贏」的理念。

今年適逢彰化銀行成立 120 周年，於 7 月 9 日在北中南三地同步舉辦退休行員餐敘近千人參加，向退休員工致上誠摯的關懷與感謝，感謝先進們的付出與奉獻，不僅為銀行奠定穩固基礎，也為後輩樹立良好的典範。

當日餐會中特別對 90 歲以上計 28 位高齡人瑞頒發祝壽禮金，其中最年長者已達 100 歲高齡，充分展現對高齡長者的關懷，體現企業回饋社會的核心價值。鑒於近來退休族群的詐騙案件層出不窮，彰銀在餐會中特別呼籲長者提高警覺，防範詐騙案件的發生，如有任何疑問應隨時向銀行或相關單位尋求協助，避免落入詐騙陷阱。