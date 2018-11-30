軟銀行動業務IPO定價出爐 沒有價格區間為日本市場首次

日本史上最大規模 IPO 定價出爐！

11 月 30 日周五提交的監管文件顯示，軟銀集團為旗下行動電信部門 IPO 設定了每股 1500 日元的指示性價格，募資總金額為 2.4 兆日元。據此計算，軟銀子公司市值最高能達到 7.18 兆日元。

1500 日元的價格與此前的估價數字一致。但值得注意的是，彭博社援引承銷商表示，軟銀子公司 IPO 沒有價格區間為日本市場首次。英國《金融時報》認為，這一事實表明公眾對此次 IPO 興趣很大。

上述媒體指出，軟銀此次 IPO 旨在吸引日本散戶投資者，派息率高達凈利潤的 85% 左右。主要承銷商的數據顯示，在所有即將發行的新股之中，散戶的認購比例已經略高於 87%。

軟銀將於 12 月 10 日確定最終的發行價格，12 月 19 日正式上市發行。

在軟銀行動業務上市後，軟銀集團仍將是公司的控股股東，將向散戶投資者開放 30% 的股權。軟銀已選擇野村控股、高盛集團、德意志銀行、瑞穗金融、摩根大通證券和三井住友金融集團公司作為聯席全球協調人共同負責上市事項。

路透社表示，軟銀子公司 IPO 旨在為軟銀集團提供資金償還債務，並在推動未來趨勢的創新技術上押下重注。

軟銀此次上市融資主要目的是將融到的大筆流動資金用於向新的成長領域進行投資，同時也希望藉此機會使投資者更加關注軟銀集團在人工智慧等領域的布局。

但在軟銀行動電信部門即將獨立的同時，市場也很擔心其行動業務陷入價格戰。

今年 8 月，日本政府批評電信行業缺乏競爭，導致費用人為地被提高，並提出行動營運商有充分的降價空間。隨後日本最大行動營運商 NTT Docomo 公司於 11 月初表示，將於明年削減行動電話費用，價格下降高達 40%。

這一舉措給同為行動通信行業的軟銀帶來了價格壓力，有分析師稱軟銀也將跟隨大幅降價。因市場擔心價格戰對公司利潤的影響，軟銀股價隨後下跌。

日本股票策略師 Amir Anvarzadeh 評價說，分拆計劃「岌岌可危」，如果行動業務部分真的獨立上市，股價可能並不理想。在當時一度為軟銀的 IPO 效果蒙上陰影。