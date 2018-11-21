仍看好電商潛力！軟銀再追加投資韓國電商Coupang 20億美元

韓國電商 Coupang 在 20 日對外表示，軟銀 (JP-9984) 旗下的軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund L.P.) 向該公司出資 20 億美元。

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軟銀在 2015 年就曾對 Coupang 出資 10 億美元。消息來源指出，在這次願景基金出資後，Coupang 的公司市值約達 90 億美元。

2015 年軟銀出資後，Coupang 迅速成長，成為韓國電商龍頭。去年的銷售額達 2.7 兆韓元 (24 億美元)，根據統計公司 Statista 的資料，其線上銷售額幾乎逼近市場第 2 - 4 名共 3 家公司的合計總額。

Coupang 在過去一年裡，銷售額增加 2 倍，今年將接近 50 億美元；另一方面，因為投資新技術的開發和建構物流基礎建設，Coupang 在過去 5 年裡帳面共損失 1.9 兆韓元。

這樣的損失也反映在軟銀今年將 Coupang 的股份轉移到願景基金時，其持有的評價額從 10 億美元下降到 7 億美元。

Coupang 創辦人兼 CEO 金波 (Bom Kim) 向路透社表示，「因受到這次 20 億美元的出資，追加的投資將使技術平台再度革新」。

SoftBank Investment Advisers 夥伴兼 Coupang 公司董事 Lydia Jett 在接受訪問時指出，Coupan 曾經檢討在 2019 年展開首次公開募股 (IPO)，然而因為這次的資金籌措，IPO 將是他們更長期的目標，雖然 IPO 仍在計畫裡頭，但在那之前，還有向顧客們提供更高價值主張的空間。