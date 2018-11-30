日本7-ELEVEN 東京無人店面展開測試

7-ELEVEN Japan 在 NEC (JP-6701) 的技術協助下，將於 12 月 17 日開始測試用於「無人超商」的臉部辨識系統。這套系統，透過臉部辨識判斷顧客的身分，也讓進入店內購物的顧客在結帳時可以使用臉部辨識支付服務。

首先，將由 NEC 的員工參與這項系統測試。而進行測試的無人超商位置，就位在 NEC 集團的公司所在地，東京都港區的三田國際大樓。參與測試的員工，需要事先將臉部資料輸入辨識系統，系統透過設在店面入口處的攝影機來進行臉部資料的比對。除了進行臉部資料比對外，系統還同時檢查身分證件來進行雙重確認。在完成這兩項確認作業後，即可進入店內消費。

在結帳時，收銀台的 POS 透過圖像辨識系統，自動計算放置於櫃台上的商品總額。消費金額再從員工的薪資裡扣除，目前還無法使用電子貨幣來付款。

NEC 在台灣與統一超商合作的無人超商 7-ELEVEN「X-Store」，自今年 6 月起已陸續在台北市信義區對外推出了兩家店面。在當時也成為熱門話題。因為同樣採用 NEC 的解決方案，相信台日小 7 無人商店的運作方式也將大同小異。

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而全球知名度最高的無人商店，當屬美國亞馬遜位在西雅圖的全球第一家無人商店「Amazon Go」，「Amazon Go」同樣使用了影像辨識系統與各式感應器來偵測消費者的一舉一動，並結合深度學習等技術，正確分析消費者的購物行為。

「Amazon Go」耗時 4 年多，由亞馬遜自行打造，主打商品拿了就走。強調不用排隊，也不用設收銀台，購物過程迅速明快。但是購買酒類產品時，還是需要由店員來進行身分確認，所以「也不是完全的無人」。

在台灣與日本，都同樣面臨著人口減少、高齡社會，與勞力短缺的問題。無人商店在愈趨成熟後，相信可以減輕因勞動力不足所帶來的衝擊。而 AI 人工智慧也將扮演愈來愈重要的角色。